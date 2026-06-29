Messina, il 2 luglio la presentazione del libro “Sancta Sanctorum e i suoi de-voti” | INFO

“Sancta Sanctorum e i suoi de-voti“, giovedì 2 luglio 2026 la resentazione del libro d’artista e inaugurazione della mostra di MiraKerning e NinaBodoni. L’evento si terrà a Messina, presso il Museo Regionale Accascina di Messina – Sala Cripta. Alla presentazione del progetto, opera delle artiste e grafiche messinesi Mirella Migliorato e Antonella Bambino, in arte MiraKerning e NinaBodoni, con il supporto e la co-organizzazione della Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina, interverranno il Presidente della Fondazione, Arch. Anna Carulli, e il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina, Arch. Giovanni Lazzari.

Sarà inoltre presente Giuseppe Mulfari, Presidente del MessinaCon, il festival del fumetto, del gioco e della cultura pop che si terrà a Villa Dante il 4, 5 e 6 settembre 2026, a testimonianza del dialogo sempre più stretto tra il mondo dell’arte contemporanea, dell’illustrazione e della cultura pop nel territorio messinese.

L’opera resterà in mostra fino al 19 luglio 2026.

Giovedì 2 luglio, alle ore 18.00, presso il Museo Regionale Accascina di Messina – Sala Cripta, verrà presentato il libro d’arte in mostra “Sancta Sanctorum e i suoi de-voti”, di MiraKerning e NinaBodoni, ovvero Mirella Migliorato e Antonella Bambino.

Assieme alle autrici interverranno l’Architetto Anna Carulli, che illustrerà la mostra, l’Architetto Giovanni Lazzari e Giuseppe Mulfari, Presidente del MessinaCon.

Le illustrazioni saranno in mostra fino al 19 luglio. L’opera, nata su progetto del Caracal Artstudio, è frutto di un’idea ricercata e originale, creativa ed eccentrica. I soggetti, elaborati da un’osservazione arguta e accompagnati da testi esplicativi, attraverso elementi e simboli scelti ad hoc, contengono messaggi di vita quotidiana dai significati condivisi e singolari: anche certa “devozione” è soggetta agli aggiornamenti dettati dalle esigenze del presente, in cui ciascun lettore può riconoscere i volti della società contemporanea.

Il volume propone una carrellata di Santi e Beati reinterpretati in chiave contemporanea e illustrati con ironia. Una sorta di Sancta Sanctorum che, attraverso inediti “santini”, offre una denuncia dei nuovi riferimenti mistici della società digitale. Qui i fedeli sono sostituiti dai follower dal like facile; i vecchi culti lasciano il posto ai nuovi “Santi-media”, ai quali ci rivolgiamo quotidianamente per ottenere benefici effimeri.

Protagonisti sono quei Santi-media che rappresentano uno spaccato della società odierna, sempre più orientata al soddisfacimento del proprio ego, figlio legittimo dei social media. Con questo oggetto-libro si intende dare forma visiva al rapporto imprescindibile tra arte e società, una relazione che accompagna da sempre le generazioni attraverso ironia, satira e provocazione.

La nota di presentazione del volume è firmata dal giornalista e critico d’arte Vincenzo Bonaventura: “Nuovi santini per nuove esigenze. Tipi e situazioni del nostro tempo con due artiste-grafiche irriverenti.”

MiraKerning e NinaBodoni, ossia Mirella Migliorato e Antonella Bambino, sono artiste e grafiche, titolari del Caracal Artstudio di Messina, realtà che opera nei settori della grafica, dell’arte e del design. Entrambe lavorano dal 1982 nel campo della grafica pubblicitaria a livello locale, nazionale e internazionale.

Mirella Migliorato si è distinta anche nel settore artistico collaborando con importanti gallerie d’arte. Antonella Bambino ha operato come scenografa e costumista per diverse compagnie teatrali e per il Teatro Vittorio Emanuele, organizzando inoltre numerose mostre e fiere, tra cui la BIT di Taormina. Ha inoltre svolto attività di docenza nei campi della grafica e della scenografia.