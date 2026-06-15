Messina, il 17 giugno il convegno “Cibo, Biodiversità e Desertificazione” | INFO

In occasione della Giornata Mondiale contro la Desertificazione e la Siccità, mercoledì 17 giugno 2026, dalle ore 15:00 alle 19:30, si terrà a Messina l’importante convegno dal titolo “Cibo, Biodiversità e Desertificazione”. L’evento avrà luogo presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina, in Via Ghibellina, 12. La giornata si inserisce idealmente nel quadro delle iniziative promosse dall’UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification), che per il Desertification and Drought Day del 2026 ha adottato il tema globale “Rangelands: Recognize. Respect. Restore.”. Un invito urgente rivolto a tutto il mondo a focalizzarsi sul ripristino delle terre degradate e sulla resilienza alla siccità, in linea anche con il tema della vicina COP17 “Restoring Land, Restoring Hope”. Raccogliendo questa sfida, il convegno messinese affronterà le sfide incrociate relative alla conservazione degli ecosistemi, ai cambiamenti climatici e al delicato equilibrio delle catene alimentari.

Il Programma e i Saluti Istituzionali* I lavori si apriranno alle ore 15:00 con i saluti delle numerose Istituzioni e degli Ordini aderenti all’iniziativa. Interverranno per l’occasione:

Federico Basile , Sindaco della Città Metropolitana di Messina

, Sindaco della Città Metropolitana di Messina Giovanni Lazzari , Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Messina

, Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Messina Marilena Maccora , Presidente f.f. Ordine Ingegneri di Messina

, Presidente f.f. Ordine Ingegneri di Messina Anna Carulli , Presidente Fondazione Architetti nel Mediterraneo e Presidente Nazionale INBAR ETS

, Presidente Fondazione Architetti nel Mediterraneo e Presidente Nazionale INBAR ETS Santi Trovato , Presidente CESF OIM

, Presidente CESF OIM Paolo Mozzicato , Presidente Ordine Regionale Geologi di Sicilia

, Presidente Ordine Regionale Geologi di Sicilia Stefano Salvo , Presidente Ordine Dott. Agronomi e Forestali Messina

, Presidente Ordine Dott. Agronomi e Forestali Messina Rosario Saccà , Presidente Ordine dei Chimici e Fisici Messina

, Presidente Ordine dei Chimici e Fisici Messina Alessandro Pitruzzella , Presidente Ordine Biologi della Sicilia

, Presidente Ordine Biologi della Sicilia Giacomo Emanuele , Presidente Slow Food Nebrodi

, Presidente Slow Food Nebrodi Vincent Attard, Presidente Nature Trust Malta (in collegamento)

Gli Interventi Tecnici Dalle ore 15:30 alle 19:00 il dibattito entrerà nel vivo grazie ai contributi di esperti e accademici del settore:

Carmelo Maiorca (Slow Food Siracusa) approfondirà la difesa della biodiversità, la lotta agli sprechi e l’importanza di filiere realmente sostenibili per un “cibo amico del clima”.

(Slow Food Siracusa) approfondirà la difesa della biodiversità, la lotta agli sprechi e l’importanza di filiere realmente sostenibili per un “cibo amico del clima”. Vincenzo Parrino (UniME) analizzerà la nutrizione nei diversi cicli della vita.

(UniME) analizzerà la nutrizione nei diversi cicli della vita. Rachele Castro (IRSSAT) tratterà l’impatto e il Rischio Desertificazione in Sicilia in un percorso “dalla conoscenza alla consapevolezza”.

(IRSSAT) tratterà l’impatto e il Rischio Desertificazione in Sicilia in un percorso “dalla conoscenza alla consapevolezza”. Vincenzo Piccione (Presidente Sezione Sicilia di SIGEA-APS) svilupperà lo stesso tema prestando attenzione alla necessaria governance del territorio.

(Presidente Sezione Sicilia di SIGEA-APS) svilupperà lo stesso tema prestando attenzione alla necessaria governance del territorio. Michele Munafò (ISPRA), in collegamento, indagherà lo stato degli ecosistemi urbani e le prospettive di ripristino della natura.

(ISPRA), in collegamento, indagherà lo stato degli ecosistemi urbani e le prospettive di ripristino della natura. Daniella de Jager (North West University) amplierà la prospettiva a livello internazionale in un contributo video focalizzato sulle sfide climatiche e il recupero dei paesaggi semi-aridi nel Limpopo (Sudafrica).

(North West University) amplierà la prospettiva a livello internazionale in un contributo video focalizzato sulle sfide climatiche e il recupero dei paesaggi semi-aridi nel Limpopo (Sudafrica). Salvatore Magazù (UniME) relazionerà sui Modelli Climatici attuali e futuri.

Tavola Rotonda Conclusiva Alle ore 19:00, le relazioni culmineranno in una Tavola Rotonda, con una sessione dedicata a domande e risposte per incentivare la discussione. Con la moderazione di Francesco Cancellieri, si confronteranno apertamente sui temi di giornata Grazia La Fauci, Anna Carulli, Amerigo Salerno, Giuseppe Cacciola, Vincenzo Piccione e Vincenzo Parrino.

L’evento si propone non solo come un importante momento formativo, ma come vera e propria piattaforma di dialogo multidisciplinare, confermando l’impegno tangibile di Messina e della Sicilia verso la sostenibilità e la tutela ambientale nell’epoca dei cambiamenti climatici.

L’incontro è aperto a esperti, iscritti agli Ordini e cittadini interessati.