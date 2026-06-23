Messina, guasto elettrico all’impianto di Corsari: disagi idrici in vari villaggi della città

A causa di disservizi elettrici segnalati da AMAM Messina alla società e-Distribuzione, l’alimentazione dell’impianto di Corsari e dei serbatoi ad esso collegati ha subito arresti che non hanno consentito la regolare distribuzione idrica nei villaggi di Spartà, Acqualadroni Calamona, S. Saba, Rodia e Piano Torre. Il gestore di energia è intervenuto anche oggi per ripristinare il servizio e, a supporto costante della popolazione interessata dai disagi, AMAM ha garantito il servizio di approvvigionamento sostitutivo con autobotti.

Sebbene al momento ripristinata l’energia elettrica, anche in vista di possibili ulteriori disservizi che dovessero ripresentarsi, impedendo la regolare erogazione idrica, AMAM rammenta che è sempre attivo h24 e 7 giorni su 7 il servizio di Pronto intervento, contattabile al numero 090.3687711 al quale gli utenti potranno richiedere supporto.