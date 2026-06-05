Messina: grave incidente sull’A18: autoarticolato si ribalta, traffico paralizzato verso Catania

Un incidente stradale sull’A18 ha paralizzato nella notte il traffico in direzione Catania. L’episodio si è verificato intorno alle tre, nei pressi dell’uscita di Giardini Naxos, dove un autoarticolato ha perso il controllo, finendo per scontrarsi con un’auto che viaggiava nel senso opposto. L’impatto ha avuto conseguenze pesanti sulla circolazione e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi che ancora stanno operando nella zona. Due i feriti che sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Autoarticolato fuori controllo sull’A18 in direzione Catania

Secondo le prime informazioni, l’autoarticolato per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Il camion ha quindi invaso la sede stradale, scontrandosi con un’auto che viaggiava nel senso opposto. Dopo l’urto, il mezzo ha occupato la carreggiata e rendendo impossibile il normale transito dei veicoli lungo il tratto dell’A18 in direzione Catania. La dinamica esatta dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine impegnati a ricostruire ogni fase dell’accaduto.

Sul posto Vigili del Fuoco, consorzio autostradale e forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente vicino a Giardini Naxos sono intervenuti immediatamente i pompieri, il personale del consorzio autostradale e le forze dell’ordine. Le squadre hanno lavorato per mettere in sicurezza la carreggiata, assistere i feriti e procedere allo sgombero del mezzo pesante. Gli agenti della Stradale sono ora al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’evento. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause che hanno portato l’autoarticolato a perdere il controllo e a scontrarsi con la vettura che viaggiava nel senso opposto.