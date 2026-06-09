Messina, Grasso: “per Forza Italia risultato deludente, ora unità e coesione”

“Accolgo con favore la decisione del commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, l’on. Nino Minardo, di fare tappa nei prossimi giorni a Messina, per dare vita a un coordinamento territoriale allargato, espressione collegiale delle diverse anime del Partito in città e che accompagni il medesimo verso un naturale percorso costruttivo, valorizzando il contributo di amministratori, iscritti e militanti“. Lo afferma l’onorevole Bernardette Grasso, coordinatore provinciale del Partito per la provincia di Messina. “Il risultato del mancato raggiungimento del 5% alle recenti elezioni amministrative di Messina è deludente, ma va letto con onestà – continua il coordinatore. Non volendo sottrarmi da un tema che coinvolge da vicino la mia responsabilità come coordinatrice provinciale, sottolineo che le criticità sono principalmente a monte, nella mancanza di una condivisione del progetto e di una strategia comune che coinvolgesse le varie anime del Partito. È una valutazione che faccio con rispetto, ma con la chiarezza che la situazione richiede”.

“Da oltre venticinque anni militante in questo Partito, sento il dovere di offrire un contributo di riflessione. Forza Italia c’è, ma deve tornare a crescere a Messina – aggiunge. In città deve tornare ad essere quel punto fermo di certezza democratica per il cittadino, per il professionista e per l’impresa. Quel Partito che il Presidente Berlusconi aveva saputo costruire raccogliendo le istanze liberali, popolari e cristiano-sociali della società”. “Prima di una nuova fase congressuale — conclude Grasso — occorre coesione nell’appartenenza e nella testimonianza. Un partito dilaniato da divisioni interne non cresce e non conquista consenso. È il momento di lavorare insieme, con coordinate chiare nell’interesse di Forza Italia e dei messinesi”.