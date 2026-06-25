Messina, giurano 22 nuovi agenti della Polizia Municipale. Basile: “investimento concreto sulla sicurezza”

A Messina la Polizia Municipale torna a crescere con il giuramento di 22 nuovi agenti, un passaggio che il sindaco Federico Basile considera significativo per il futuro della città. La notizia più rilevante per i cittadini riguarda il rafforzamento del Corpo dopo un lungo periodo segnato dall’assenza di nuovi concorsi: secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, dopo oltre trent’anni la Polizia Municipale di Messina registra un nuovo ingresso di personale, inserito in un percorso più ampio che comprende 140 nuovi agenti. Il giuramento rappresenta non soltanto un atto formale, ma anche l’avvio di una nuova fase per il presidio del territorio, la sicurezza urbana, il rispetto delle regole e il rapporto quotidiano tra istituzioni e cittadini. Nel messaggio rivolto ai nuovi agenti, Basile ha sottolineato il valore del servizio pubblico e l’importanza del senso di appartenenza alla comunità.

Il giuramento dei 21 nuovi agenti della Polizia Municipale

Il momento del giuramento dei 21 nuovi agenti della Polizia Municipale segna, per l’Amministrazione comunale, un passaggio concreto nel percorso di rafforzamento del Corpo. L’ingresso dei nuovi operatori viene presentato come parte di una strategia orientata a rendere più efficiente la presenza della Polizia Municipale sul territorio e più diretto il rapporto con i cittadini. Il sindaco Federico Basile ha evidenziato il valore simbolico e amministrativo della giornata, collegando l’arrivo dei nuovi agenti a una visione più ampia del futuro di Messina. La crescita dell’organico viene letta come un investimento sulla capacità della città di garantire maggiore controllo, più vicinanza alle esigenze della popolazione e un servizio più strutturato.

Basile: “Una città guarda al proprio futuro”

Nel suo intervento, il sindaco di Messina ha descritto il giuramento come uno di quei momenti in cui una comunità percepisce concretamente il proprio cambiamento. Basile ha posto l’accento sulla responsabilità del ruolo assunto dai nuovi agenti e sul significato del loro ingresso nella Polizia Municipale. “Ci sono momenti in cui una città guarda al proprio futuro e lo vede prendere forma davanti ai propri occhi. Questa mattina è stato uno di quei momenti. Il giuramento dei 21 nuovi agenti della Polizia Municipale rappresenta l’inizio di un percorso fatto di responsabilità, servizio e appartenenza”, afferma Basile. Le parole del primo cittadino mettono al centro il valore istituzionale del giuramento e il rapporto tra la Polizia Municipale di Messina e la comunità cittadina. L’ingresso dei nuovi agenti viene così presentato come un impegno verso la città e come un’assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini.

Sicurezza, regole e vicinanza ai cittadini

Uno dei passaggi centrali del messaggio di Federico Basile riguarda la funzione quotidiana della Polizia Municipale. Il sindaco ha richiamato il ruolo degli agenti nella tutela delle regole, nella garanzia della sicurezza e nella cura della città, sottolineando la dimensione di servizio che caratterizza il Corpo.“Da oggi entrate a far parte di una grande famiglia fatta di donne e uomini che ogni giorno hanno scelto di essere vicini ai cittadini, di difendere le regole, di garantire sicurezza e di prendersi cura della città”, rimarca Basile.

Dopo oltre trent’anni nuovi concorsi per la Polizia Municipale

Il dato politicamente e amministrativamente più significativo riguarda il lungo periodo trascorso senza nuovi concorsi. Basile ha ricordato che la Polizia Municipale di Messina è tornata a crescere dopo oltre trent’anni, un elemento che dà alla giornata un valore particolarmente rilevante per l’organizzazione del Corpo e per il futuro dei servizi comunali.“Dopo oltre trent’anni senza nuovi concorsi, la Polizia Municipale di Messina è tornata finalmente a crescere. L’ingresso di 140 nuovi agenti rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza, sulla vicinanza ai cittadini e sul futuro della nostra città”, sottolinea Basile.

L’impegno dell’Amministrazione comunale

Nel messaggio rivolto ai nuovi agenti, il sindaco ha assicurato il sostegno dell’Amministrazione comunale, richiamando l’importanza di risorse, strumenti e organizzazione. Il rafforzamento del Corpo, nelle parole di Basile, non passa soltanto dall’assunzione di nuovo personale, ma anche dalla capacità di accompagnare i nuovi ingressi con condizioni operative adeguate. “A voi rivolgo le mie congratulazioni. Come Amministrazione saremo al vostro fianco, investendo in risorse, strumenti e organizzazione“, puntualizza Basile.

Il passaggio conferma la volontà di sostenere il lavoro della Polizia Municipale di Messina attraverso un percorso che riguardi sia il personale sia l’organizzazione complessiva del servizio. Per i cittadini, questo significa una prospettiva di maggiore presenza istituzionale e una possibile risposta più efficace alle esigenze legate alla vivibilità urbana.

L’appello ai nuovi agenti: “Servite con orgoglio la nostra amata Messina”

La conclusione dell’intervento del sindaco Federico Basile assume il tono di un appello rivolto direttamente ai nuovi agenti. Al centro ci sono l’orgoglio di servire Messina, lo spirito di collaborazione e il senso di comunità, elementi che il primo cittadino considera essenziali per svolgere il ruolo all’interno della Polizia Municipale.“Servite con orgoglio la nostra amata Messina! Fatelo con spirito di collaborazione, senso di comunità e consapevolezza del ruolo che siete chiamati a svolgere”, conclude Basile. Il giuramento dei 21 nuovi agenti diventa così un momento simbolico per la città e per il Corpo, ma anche un tassello di un percorso amministrativo più ampio. Con l’ingresso complessivo di 140 nuovi agenti, Messina punta a rafforzare la sicurezza urbana, la prossimità ai cittadini e la capacità della Polizia Municipale di rispondere alle necessità quotidiane del territorio.