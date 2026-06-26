Messina, Giampilieri si prepara a celebrare la tradizionale Festa della Madonna delle Grazie

Puntuale come ogni anno, la comunità di Giampilieri si prepara a vivere la tradizionale e sentita Festa della Madonna delle Grazie, che culminerà nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio. Anche quest’anno il programma dei festeggiamenti sarà ricco di appuntamenti religiosi, musicali e di intrattenimento, pensati per coinvolgere l’intera comunità. Le celebrazioni prenderanno il via domenica 28 giugno. Al termine della novena e della Santa Messa delle ore 18:00, il simulacro della Madonna delle Grazie sarà portato in processione dalla Chiesa Madre al Santuario. A partire da lunedì 29 giugno, ogni sera, dalle ore 20:30, Piazza Chiesa ospiterà spettacoli ed eventi accompagnati da stand di street food.

Il programma degli spettacoli prevede:

Lunedì 29 giugno: esibizione dell’ASD Fantasy Dance.

esibizione dell’ASD Fantasy Dance. Martedì 30 giugno: concerto dei BLACKOUT Live Band.

concerto dei BLACKOUT Live Band. Mercoledì 1 luglio: concerto de I Komandanti , cover band di Vasco Rossi.

concerto de , cover band di Vasco Rossi. Giovedì 2 luglio: Festival della Risata con Carlo Kaneba, Antonella Cirrone e Loredana Scalia.

con Carlo Kaneba, Antonella Cirrone e Loredana Scalia. Venerdì 3 luglio: One Man Show con Carmelo Caccamo e la scuola di ballo Palamodè.

Sabato 4 luglio, vigilia della festa, alle ore 18:00 saranno celebrati i Primi Vespri Solenni in onore della Madonna delle Grazie nella Chiesa Madre. Al termine avrà luogo la processione verso il Santuario, da dove, alle ore 20:45, prenderà il via la tradizionale e suggestiva “discesa” del simulacro della Madonna delle Grazie fino alla Chiesa Madre.

Sempre sabato 4 luglio, a partire dalle ore 23:00, la serata proseguirà con “La notte di Giampilieri si accende di musica”, animata dal DJ set di Fabrizio Russo e dagli stand di street food.

Domenica 5 luglio, giorno della festa, alle ore 11:00 sarà celebrata la Santa Messa Solenne, presieduta da mons. Antonio Sofia, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano. Alle ore 18:00 sarà celebrata una seconda Santa Messa Solenne, cui seguirà la tradizionale processione della Madonna delle Grazie lungo le vie del paese. Al termine della processione si svolgerà il consueto sorteggio presso la Chiesa Madre. A concludere i festeggiamenti saranno, alle ore 23:59, il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici.