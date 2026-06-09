Messina, Fondo Saccà cambia volto: bonificati 44 mila metri quadrati e previsti 44 nuovi alloggi

A Messina il percorso del Risanamento segna un nuovo passaggio significativo nell’area di Fondo Saccà, dove l’intervento di bonifica e riqualificazione assume un valore centrale per il futuro della città e per le famiglie coinvolte. Il sindaco Federico Basile ha evidenziato il cambiamento in corso, legando la trasformazione dell’area a una visione più ampia di rigenerazione urbana, superamento del degrado e realizzazione di nuovi servizi. La notizia principale riguarda i numeri dell’intervento: 44 mila metri quadrati bonificati e 44 nuovi alloggi destinati alle famiglie del risanamento. Un dato che racconta concretamente il passaggio da un’area segnata dalla presenza di baracche a uno spazio destinato ad accogliere nuove abitazioni e nuove opportunità.

Fondo Saccà, da area degradata a simbolo di cambiamento

Il cuore dell’intervento è Fondo Saccà, una delle aree interessate dal processo di trasformazione urbana della città. La bonifica di 44 mila metri quadrati rappresenta un’azione rilevante nel percorso di recupero del territorio, con l’obiettivo di restituire spazi vivibili e funzionali alla comunità. Nel messaggio del sindaco emerge con forza il contrasto tra il passato e il futuro dell’area: da una condizione di degrado alla prospettiva di nuovi servizi, nuove case e una diversa qualità della vita. Il tema del risanamento a Messina viene così presentato non solo come intervento edilizio, ma come scelta amministrativa orientata al cambiamento complessivo della città.

Le parole del sindaco Federico Basile

Il sindaco di Messina Federico Basile ha commentato così l’avanzamento del percorso di Risanamento: “dove c’erano baracche, oggi nasceranno case. Dove c’era degrado, oggi ci sono servizi e una visione di futuro. Fondo Saccà cambia volto: 44 mila metri quadrati bonificati e 44 nuovi alloggi per le famiglie del risanamento. Il nostro costante impegno per cambiare la città diventa realtà”. Le dichiarazioni del primo cittadino mettono al centro il significato sociale dell’intervento. La realizzazione di 44 nuovi alloggi non viene presentata soltanto come un’opera materiale, ma come parte di un percorso rivolto alle famiglie che attendono risposte concrete nell’ambito del risanamento urbano.

Quarantaquattro nuovi alloggi per le famiglie del risanamento

Uno degli aspetti più rilevanti dell’intervento riguarda la destinazione dei nuovi alloggi. Le abitazioni previste a Fondo Saccà saranno rivolte alle famiglie del risanamento, inserendosi nel processo di superamento delle condizioni abitative più difficili.

Il dato dei 44 nuovi alloggi a Messina assume quindi un valore sociale e urbano insieme. Da un lato risponde all’esigenza di garantire soluzioni abitative dignitose; dall’altro contribuisce a ridisegnare una parte della città, trasformando un’area precedentemente segnata dal degrado in un luogo destinato alla residenza e ai servizi.

Bonifica e servizi: la nuova visione per Fondo Saccà

La bonifica dei 44 mila metri quadrati rappresenta il presupposto concreto della nuova fase di Fondo Saccà. Il riferimento ai servizi, richiamato dal sindaco, indica una prospettiva che va oltre la semplice costruzione di case e guarda alla creazione di un contesto urbano più ordinato, accessibile e orientato al futuro. Nel quadro del risanamento di Messina, l’intervento viene descritto come un tassello del più ampio impegno dell’amministrazione per modificare il volto della città. Le parole di Federico Basile sottolineano proprio questo passaggio: l’obiettivo non è soltanto cancellare le tracce del passato, ma costruire una nuova immagine urbana fondata su abitazioni, servizi e dignità.

Messina e il futuro del risanamento

Il caso di Fondo Saccà diventa così un simbolo della trasformazione in corso a Messina. L’area cambia volto attraverso la bonifica, la previsione di 44 nuovi alloggi e il superamento di una condizione urbana segnata dalle baracche. Il messaggio dell’amministrazione comunale punta a evidenziare la continuità dell’impegno sul tema del Risanamento, presentato dal sindaco come un processo che produce risultati visibili. In questa prospettiva, la frase “Il nostro costante impegno per cambiare la città diventa realtà” sintetizza il senso politico e amministrativo dell’intervento: trasformare le aree degradate in spazi abitabili, dotati di servizi e inseriti in una visione di futuro per la città.