Messina, firmata la concessione per il Parco urbano dell’ex Fiera

È stata sottoscritta oggi, lunedì 22 giugno 2026, la concessione demaniale relativa all’area dell’ex Fiera di Messina, destinata a diventare un nuovo parco urbano affacciato sullo Stretto. L’accordo è stato firmato dal sindaco Federico Basile e dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo, sancendo la conclusione positiva dell’iter amministrativo avviato nei mesi scorsi tra il Comune e l’AdSP dello Stretto. La concessione, della durata di sei anni, riguarda un’area di circa 32.700 metri quadrati e rappresenta il passaggio formale necessario per garantire al Comune la gestione e la piena fruizione del nuovo spazio pubblico, recentemente riqualificato.

L’obiettivo è valorizzare l’ex quartiere fieristico trasformandolo in un grande parco urbano

Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato lo scorso febbraio con la manifestazione di interesse dell’amministrazione comunale e successivamente consolidato con l’istanza ufficiale presentata l’8 giugno. L’obiettivo è valorizzare l’ex quartiere fieristico trasformandolo in un grande parco urbano aperto alla cittadinanza, in continuità con la Passeggiata a Mare e il waterfront cittadino. Il nuovo spazio sarà destinato a diventare uno dei principali luoghi di aggregazione della città, soprattutto durante la stagione estiva.

Le dichiarazioni di Basile e Rizzo

“Con la firma odierna si conclude un passaggio amministrativo strategico per la città e per la rigenerazione del nostro fronte mare. Si tratta di un risultato atteso che consente di dare piena operatività a un progetto di trasformazione urbana importante, restituendo alla comunità un’area centrale completamente riqualificata, accessibile e vissuta in continuità con il waterfront cittadino. Il nuovo parco rappresenta un tassello fondamentale del percorso di valorizzazione degli spazi pubblici e di apertura della città allo Stretto, con l’obiettivo di renderlo sempre più un luogo di aggregazione, socialità e qualità urbana”, ha dichiarato il sindaco Basile.

“Questa concessione è il frutto di una positiva sinergia istituzionale tra l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e il Comune di Messina, sviluppata con l’obiettivo condiviso di restituire alla città un’area strategica del proprio waterfront. La trasformazione dell’ex Fiera in parco urbano rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti possa generare valore pubblico, favorendo l’integrazione tra porto e città e ampliando gli spazi di fruizione per cittadini e visitatori. Continueremo a lavorare in questa direzione, promuovendo percorsi di valorizzazione e apertura del fronte mare”, ha sottolineato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Rizzo.