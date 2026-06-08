Messina, festeggiamenti in onore di Sant’Antonio: presentato a Palazzo Zanca il programma delle celebrazioni

È stato presentato questa mattina a Palazzo Zanca il calendario delle iniziative religiose e civili promosse in occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova. Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco Federico Basile, l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, padre Mario Magro, rettore della Basilica di Sant’Antonio, e Teresa Impollonia, curatrice degli spettacoli e delle iniziative collaterali. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principali appuntamenti in programma, tra cui la “Notte Bianca per Sant’Antonio” e la tradizionale Processione del Carro Trionfale, momenti particolarmente attesi che ogni anno richiamano a Messina migliaia di fedeli, pellegrini e visitatori. L’iniziativa è promossa dalla Basilica di Sant’Antonio in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con il patrocinio e il sostegno della Regione Siciliana e del Comune di Messina.

Basile ha sottolineato il forte legame tra la festa antoniana e alcuni momenti significativi del suo percorso amministrativo

In apertura della conferenza, il sindaco Basile ha sottolineato il forte legame tra la festa antoniana e alcuni momenti significativi del suo percorso amministrativo. “La festa di Sant’Antonio coincide ancora una volta con una tappa importante della mia esperienza da sindaco. Nel 2022 rappresentò il primo grande appuntamento istituzionale dopo la mia elezione; quest’anno arriva a pochi giorni dall’inizio del mio secondo mandato. Si tratta di una celebrazione profondamente sentita dalla comunità messinese, che unisce tradizione, fede e partecipazione popolare. Le numerose iniziative in programma rappresentano inoltre un importante momento di aggregazione e di accoglienza per i tanti pellegrini che raggiungono la nostra città”.

Amata ha evidenziato il valore religioso e turistico della manifestazione

L’assessorr regionale Amata ha evidenziato il valore religioso e turistico della manifestazione. “Desidero ringraziare padre Mario Magro e tutta la squadra che, con grande impegno, opera quotidianamente al servizio della comunità e delle persone più fragili. I festeggiamenti in onore di Sant’Antonio rappresentano un’occasione importante sotto un duplice profilo: da un lato rafforzano il legame dei fedeli con la Chiesa e con la tradizione religiosa, dall’altro costituiscono un significativo attrattore turistico. Come assessorato regionale lavoriamo affinché eventi di questa portata contribuiscano a valorizzare Messina e a generare ricadute positive per il territorio”.

Padre Mario Magro ha espresso gratitudine alle istituzioni che sostengono l’organizzazione delle celebrazioni. “Ringrazio la Regione Siciliana e il Comune di Messina per il costante supporto e la vicinanza dimostrata. È una gioia poter condividere con la città questo importante percorso di fede. Quest’anno attendiamo circa diecimila pellegrini tra la Notte Bianca e la Processione del Carro Trionfale. Sarà un’esperienza che unirà spiritualità, accoglienza e convivialità, coinvolgendo l’intera comunità cittadina”.

Teresa Impollonia ha invece illustrato il ricco programma degli eventi collaterali

Teresa Impollonia ha invece illustrato il ricco programma degli eventi collaterali. “Quest’anno avremo oltre 350 artisti locali coinvolti nelle varie iniziative, a testimonianza di quanto Messina sia una vera fucina di talenti. Tra gli ospiti ci sarà Jo Squillo in concerto, insieme a scuole di danza, artisti di strada, musicisti, funamboli e giocolieri. Saranno presenti inoltre quindici postazioni dedicate all’enogastronomia e numerosi momenti di intrattenimento, tra cui gli spettacoli di Carlo Kaneba e Sasà Salvaggio”.

Le manifestazioni civili prenderanno il via venerdì 12 giugno

Le manifestazioni civili prenderanno il via venerdì 12 giugno con il Food Fest per Sant’Antonio lungo via Ghibellina. Il momento centrale sarà rappresentato dalla Notte Bianca per Sant’Antonio, in programma sabato 13 giugno, con concerti, spettacoli musicali, artisti di strada, visite alla Basilica, ai musei e alla Cripta, mostre, iniziative culturali e numerose attività distribuite tra via Santa Cecilia, via Cesare Battisti e il Quartiere Avignone. Alle ore 21.00, 22.30 e 24.00 la spettacolare accensione lumino-musicale delle luminarie lungo via Santa Cecilia.

Domenica 14 giugno la Processione del Carro Trionfale: alle ore 11.00 sarà celebrata la Solenne Santa Messa presieduta dal Reverendissimo Padre Antonio Leuci, Superiore Provinciale dei Rogazionisti d’Italia e d’Europa; alle 18.00 partirà la tradizionale sfilata della Banda Musicale per le vie cittadine, mentre alle 19.30 avrà inizio la Processione del Carro Trionfale di Sant’Antonio. Dalle 21.00 alle 23.00 si terrà una nuova accensione lumino-musicale delle luminarie e alle 22.00 è previsto lo spettacolo di cabaret del comico Sasà Salvaggio in via Santa Cecilia.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 21 giugno con la Santa Messa delle ore 18.00 presieduta da padre Mario Magro, seguita dalla processione interna con il Reliquiario del Santo e dalla reposizione delle reliquie. Un programma ricco di spiritualità, tradizione e intrattenimento che si prepara ad accogliere migliaia di fedeli e visitatori, confermando ancora una volta il forte legame tra la città di Messina e Sant’Antonio di Padova.