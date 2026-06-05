Messina: festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, a Palazzo Zanca la presentazione del programma

Lunedì 8 giugno 2026, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca di Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario delle iniziative religiose e collaterali promosse in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. All’incontro, alla presenza del sindaco Federico Basile, prenderà parte padre Mario Magro, rettore della Basilica di Sant’Antonio. Nel corso della conferenza saranno illustrati gli appuntamenti in programma nell’ambito della “Notte Bianca per Sant’Antonio” e della tradizionale Processione con il Carro Trionfale, tra i momenti più attesi delle celebrazioni dedicate al Santo dei miracoli, Antonio di Padova.

L’iniziativa è promossa dalla Basilica di Sant’Antonio in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio del Comune di Messina. Ogni anno i festeggiamenti richiamano numerosi fedeli e devoti, che si preparano a vivere i solenni appuntamenti religiosi e le manifestazioni che animano la città in occasione della ricorrenza antoniana.