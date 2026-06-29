Messina: drammatico incidente in provincia, uomo muore schiacciato da un trattore

Un drammatico incidente agricolo si è verificato nel pomeriggio di ieri, a Patti, in provincia di Messina, dove un uomo di 61 anni, Santo Triolo, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. Una tragedia che ha sconvolto la comunità locale e riacceso l’attenzione sui rischi legati alle attività nei campi. Secondo quanto emerso, il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato improvvisamente, travolgendo il conducente e non lasciandogli scampo. Nonostante il tentativo disperato dell’uomo di chiedere aiuto, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il ribaltamento del trattore e i soccorsi del 118

Il trattore ribaltato ha intrappolato il 61enne in una dinamica violenta e improvvisa. Santo Triolo, secondo le prime informazioni, sarebbe riuscito con le ultime forze a contattare i soccorsi del 118, che sono intervenuti tempestivamente sul posto. Il trasporto in ospedale è avvenuto in condizioni critiche, ma nonostante gli sforzi del personale sanitario, l’uomo è successivamente deceduto nella struttura sanitaria a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente agricolo. La rapidità dell’intervento non è stata sufficiente a evitare l’esito fatale, confermando la gravità delle lesioni riportate al momento del ribaltamento del mezzo.

Le indagini dei carabinieri sull’incidente agricolo a Patti

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’obiettivo degli investigatori è chiarire ogni dettaglio dell’incidente agricolo e verificare eventuali fattori che possano aver contribuito al ribaltamento del mezzo. Secondo una prima ricostruzione fornita dai militari intervenuti, si tratterebbe di un incidente autonomo, probabilmente causato da una manovra errata che avrebbe poi provocato la perdita di controllo del trattore e il successivo ribaltamento.