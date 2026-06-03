Messina: drammatico incendio a Gioiosa Marea, anziano muore carbonizzato

Una vera e propria tragedia ha colpito Gioiosa Marea, in provincia di Messina, dove un incendio ha causato la morte di un 90enne. Il corpo dell’anziano è stato ritrovato completamente carbonizzato in contrada Catello Stefana, nei pressi della località Mangano. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sviluppate in una zona rurale, particolarmente esposta alle raffiche di vento e alle alte temperature, interessando un’area complessiva pari a circa sette ettari.

Il rogo devasta uliveti e minaccia le abitazioni

L’incendio ha distrutto un uliveto e si è propagato rapidamente, avvicinandosi a diverse abitazioni situate a circa cento metri dal focolaio. La vicinanza delle case ha reso necessario un intervento immediato e massiccio da parte dei soccorsi per evitare ulteriori tragedie. La situazione ha messo in evidenza quanto siano vulnerabili le zone rurali alle condizioni climatiche estreme e alla velocità di propagazione del fuoco.

L’intervento dei soccorsi

Decisivo è stato il lavoro dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dei volontari dei Rangers International, che hanno operato instancabilmente per domare le fiamme. Per contenere il rogo sono stati impiegati anche due elicotteri antincendio e altrettanti canadair, che hanno effettuato lanci d’acqua ripetuti fino a spegnere il fuoco dopo diverse ore di lavoro intenso. La sinergia tra le squadre di soccorso ha permesso di limitare i danni e di proteggere le abitazioni vicine.

Le cause e le indagini

Al momento, le autorità stanno proseguendo con gli accertamenti per determinare le cause che hanno scatenato l’incendio. Restano ancora ignoti i fattori scatenanti, mentre permane lo sgomento tra i residenti per la morte dell’anziano, che ha sconvolto l’intera comunità. Gli inquirenti stanno analizzando tutte le ipotesi possibili, comprese quelle legate a fattori naturali o accidentali, in attesa dei risultati delle verifiche sul territorio.