Messina, dramma a Condrò: auto precipita in una scarpata, un morto

Dramma a Condrò, nelle campagne della provincia di Messina, dove, in nottata, un anziano è stato trovato morto all’interno della sua auto precipitata, per cause ancora in corso di accertamento, in una scarpata. La vittima è Antonino De Gaetano, 75enne, originario di San Filippo del Mela. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo dell’uomo ed il veicolo. Le operazioni si sono concentrate prima sulla messa in sicurezza dell’area, poi sul raggiungimento dell’abitacolo e sull’avvio delle delicate manovre di recupero. Il contesto impervio ha richiesto un intervento particolarmente attento da parte dei soccorritori. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti serviranno a stabilire come il mezzo sia finito fuori strada e sia precipitato nella scarpata.

Comunità colpita dalla morte di Antonino De Gaetano

La morte di Antonino De Gaetano, 75 anni, di San Filippo del Mela, lascia sgomenta la comunità del comprensorio messinese. Il ritrovamento del corpo all’interno dell’auto e le difficili operazioni di recupero rendono ancora più drammatico il bilancio della tragedia avvenuta nelle campagne di Condrò. L’episodio ha mobilitato soccorritori, forze dell’ordine e residenti della zona, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente che ha portato l’automobile a precipitare nel profondo burrone al confine con San Pier Niceto.