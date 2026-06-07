Messina, domani Sant’Alessio Siculo celebra la Giornata Mondiale degli Oceani con un evento di cittadinanza attiva

Domani, 8 giugno 2026, si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani (World Oceans Day). Per l’occasione, il Comune di Sant’Alessio Siculo annuncia una grande giornata di sensibilizzazione e azione concreta a tutela dell’ambiente marino, inserita all’interno del progetto “Sentinelle del Mare Jonio: Guardiani di Capo Sant’Alessio Siculo”. L’iniziativa è promossa in forte sinergia tra l’Amministrazione Comunale, AssoCEA Messina APS, la Città Metropolitana di Messina Nodo InFEA e il Plesso “A. Gussio” dell’I.C. di Santa Teresa di Riva. L’obiettivo cardine del progetto è trasformare studenti e cittadini da semplici osservatori a veri e propri custodi attivi del territorio, promuovendo la protezione della biodiversità locale e un turismo sostenibile.

Istituita nel 1992 e riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite, la ricorrenza di domani mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza vitale dei mari e sulla necessità assoluta di proteggere gli ecosistemi marini.

Il programma delle attività di domani, 8 giugno 2026, prevede:

In mattinata: Verrà allestito un gazebo informativo sul lungomare di Sant’Alessio Siculo. L’evento sarà aperto alla partecipazione delle classi del Plesso A. Gussio e di tutta la cittadinanza. Gli studenti torneranno in campo mantenendo l’impegno preso durante l’incontro dello scorso 29 maggio, quando avevano ricevuto un cappellino e una sacca con la promessa di ritrovarsi per celebrare questa giornata con azioni concrete.

Verrà allestito un gazebo informativo sul lungomare di Sant’Alessio Siculo. L’evento sarà aperto alla partecipazione delle classi del Plesso A. Gussio e di tutta la cittadinanza. Gli studenti torneranno in campo mantenendo l’impegno preso durante l’incontro dello scorso 29 maggio, quando avevano ricevuto un cappellino e una sacca con la promessa di ritrovarsi per celebrare questa giornata con azioni concrete. Ore 17:30: Si terrà un incontro pubblico presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Alessio. L’appuntamento prevede gli interventi dell’Amministrazione Comunale e di esperti del settore per discutere le strategie di tutela ambientale.

Oltre l’evento: il monitoraggio continuo L’impegno delle “Sentinelle del Mare Jonio” non si esaurisce nelle giornate celebrative, ma si fonda su un programma costante di Custodia del Territorio e Biodiversità. Attraverso l’utilizzo delle applicazioni iNaturalist e Wikiloc, cittadini e studenti sono già attivamente coinvolti nel monitoraggio della flora e della fauna locale per la creazione di un database scientifico. L’obiettivo finale dei promotori è costruire una forte sinergia tra educazione, partecipazione attiva e azioni concrete, al fine di aumentare la capacità dell’ambiente locale di resistere agli impatti dei cambiamenti climatici.