Messina, domani Sant’Alessio Siculo celebra la Giornata Mondiale degli Oceani con un evento di cittadinanza attiva

Domani, 8 giugno 2026, si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani (World Oceans Day). Per l’occasione, il Comune di Sant’Alessio Siculo annuncia una grande giornata di sensibilizzazione e azione concreta a tutela dell’ambiente marino, inserita all’interno del progetto “Sentinelle del Mare Jonio: Guardiani di Capo Sant’Alessio Siculo”. L’iniziativa è promossa in forte sinergia tra l’Amministrazione Comunale, AssoCEA Messina APS, la Città Metropolitana di Messina Nodo InFEA e il Plesso “A. Gussio” dell’I.C. di Santa Teresa di Riva. L’obiettivo cardine del progetto è trasformare studenti e cittadini da semplici osservatori a veri e propri custodi attivi del territorio, promuovendo la protezione della biodiversità locale e un turismo sostenibile.
Istituita nel 1992 e riconosciuta ufficialmente dalle Nazioni Unite, la ricorrenza di domani mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza vitale dei mari e sulla necessità assoluta di proteggere gli ecosistemi marini.
Il programma delle attività di domani, 8 giugno 2026, prevede:
- In mattinata: Verrà allestito un gazebo informativo sul lungomare di Sant’Alessio Siculo. L’evento sarà aperto alla partecipazione delle classi del Plesso A. Gussio e di tutta la cittadinanza. Gli studenti torneranno in campo mantenendo l’impegno preso durante l’incontro dello scorso 29 maggio, quando avevano ricevuto un cappellino e una sacca con la promessa di ritrovarsi per celebrare questa giornata con azioni concrete.
- Ore 17:30: Si terrà un incontro pubblico presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Alessio. L’appuntamento prevede gli interventi dell’Amministrazione Comunale e di esperti del settore per discutere le strategie di tutela ambientale.
Oltre l’evento: il monitoraggio continuo L’impegno delle “Sentinelle del Mare Jonio” non si esaurisce nelle giornate celebrative, ma si fonda su un programma costante di Custodia del Territorio e Biodiversità. Attraverso l’utilizzo delle applicazioni iNaturalist e Wikiloc, cittadini e studenti sono già attivamente coinvolti nel monitoraggio della flora e della fauna locale per la creazione di un database scientifico. L’obiettivo finale dei promotori è costruire una forte sinergia tra educazione, partecipazione attiva e azioni concrete, al fine di aumentare la capacità dell’ambiente locale di resistere agli impatti dei cambiamenti climatici.