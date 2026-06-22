Messina, domani il seminario conclusivo sulla valutazione di impatto generazionale nelle politiche comunali

La Città Metropolitana di Messina ricorda che domani, 23 giugno 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, si terrà il terzo e ultimo appuntamento del percorso formativo dedicato allo sviluppo sostenibile nelle amministrazioni locali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e con l’Università degli Studi di Messina, nell’ambito del progetto “Messina Sostenibile 2030 – Percorsi integrati per l’Agenda Metropolitana”. Il seminario, dal titolo “Valutazione di impatto generazionale per le politiche comunali”, sarà dedicato all’approfondimento del principio della giustizia intergenerazionale e degli strumenti necessari per valutare gli effetti delle politiche pubbliche sulle generazioni presenti e future.

L’incontro offrirà l’opportunità di approfondire il concetto di “Governo Anticipante” e di conoscere metodologie e strumenti operativi per l’applicazione della valutazione di impatto generazionale nell’ambito delle attività comunali, promuovendo processi decisionali sempre più orientati alla sostenibilità e alla responsabilità verso le future generazioni. Il seminario è rivolto a dirigenti, funzionari e dipendenti degli enti locali del territorio metropolitano e rappresenta l’ultimo dei tre moduli formativi previsti dal percorso.

Programma

09:00 – 09:30 | Inizio attività e introduzione

– Elio Manti, Senior expert ASviS

– Cristina Fioravanti, Responsabile HR e Alta Formazione ASviS

09:30 – 10:00 | Dalla misurazione all’impatto: lo sviluppo sostenibile nei Comuni

– Elio Manti, Senior expert ASviS

10:00 – 10:30 | Oltre l’emergenza: come il pensiero anticipante trasforma le decisioni pubbliche

– Cristina Fioravanti, Responsabile HR e Alta Formazione ASviS

10:30 – 11:00 | Introduzione alla Valutazione di Impatto Generazionale (VIG)

– Elio Manti, Senior expert ASviS

– Cristina Fioravanti, Responsabile HR e Alta Formazione ASviS

11:00 – 11:30 | Applicazione territoriale della VIG

– Luciano Monti, Condirettore scientifico Fondazione RiES ETS

11:30 – 12:00 | Pausa

12:00 – 12:30 | Video testimonianze

– Comune di Reggio Calabria

– Comune di Casalecchio di Reno

12:30 – 13:00 | Testimonianza del Comune di Parma.