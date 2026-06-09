Messina, disservizi idrici nella zona di Spartà

A causa di una disfunzione nella fornitura elettrica del sistema di adduzione (pozzo e serbatoio) in località Corsari si registreranno temporanei disservizi nella distribuzione idrica che serve il villaggio di Spartà, nella riviera nord di Messina. I nostri tecnici sono in contatto diretto con e-Distribuzione per la risoluzione tempestiva del problema segnalato, con codice di Rintracciabilità 165581976, appena riscontrata l’anomalia sui cavi.

Si rammenta che, in attesa che venga ripristinata l’alimentazione elettrica e altresi l’immediata erogazione attraverso la rete, sono sempre attivi i presidi a disposizione degli utenti che ne riscontrassero necessità, compreso il servizio sostitutivo di distribuzione con autobotti e il servizio di pronto intervento attivo h 24 e 7 giorni su 7 al numero 090.3687711.