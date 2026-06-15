Messina, disinfestazione ambientale presso le pertinenze militari | INFO e DETTAGLI

Il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, nella persona del Direttore, Colonnello Antonio Badalamenti, comunica che, al fine di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e contrastare la presenza di ditteri infestanti tipica del periodo estivo, saranno effettuati interventi di disinfestazione ambientale esclusivamente all’interno delle pertinenze militari.

Tali attività si svolgeranno nelle seguenti date:

mercoledì 17 giugno 2026

mercoledì 15 luglio 2026

mercoledì 19 agosto 2026

mercoledì 16 settembre 2026

mercoledì 14 ottobre 2026 (data di riserva).

Gli interventi saranno eseguiti in orario serale, in condizioni meteorologiche favorevoli, da personale specializzato mediante l’utilizzo del presidio disinfestante “Pertrin S”, nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni contenute nella scheda tecnica e di sicurezza del prodotto impiegato.

Le operazioni saranno condotte adottando le seguenti misure:

a) esclusivamente all’interno del perimetro dell’infrastruttura militare, evitando qualsiasi dispersione di prodotto all’esterno;

b) con l’impiego dei dispositivi di protezione individuale previsti e con particolare attenzione alla tutela delle risorse idriche;

c) nel rigoroso rispetto delle istruzioni d’uso e delle schede di sicurezza del prodotto;

d) garantendo la massima tutela delle persone e delle specie animali non bersaglio;

e) in condizioni di vento non superiore al grado 1 della scala Beaufort.