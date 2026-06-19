Messina, De Luca rilancia il progetto del “Governo di Liberazione”: “la città al centro della strategia regionale”

Si è svolta al Teatro Padre Annibale Maria di Francia l’assemblea provinciale che ha visto protagonista Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, in un intervento che ha tracciato le direttrici del progetto politico regionale e nazionale del movimento. L’incontro si inserisce in una fase di forte attivismo politico in Sicilia, con il movimento che punta a consolidare la propria presenza territoriale e a strutturare una proposta di governo alternativa agli schieramenti tradizionali. Al centro del discorso di De Luca, la costruzione di una piattaforma politica definita “autonomista, civica e progressista”, con un forte richiamo alla capacità amministrativa maturata nei territori.

Il progetto politico: autonomia, civismo e impostazione progressista

La parte più rilevante dell’intervento riguarda la definizione del programma politico che Cateno De Luca intende portare avanti per la Sicilia, delineando una visione articolata su tre pilastri principali: autonomia, superamento delle logiche di partito e impostazione progressista. Nel suo intervento, il leader di Sud chiama Nord ha dichiarato: “stiamo già lavorando a un programma di governo autonomista, civico e progressista. Vogliamo costruire una proposta credibile, fondata sull’esperienza amministrativa e sulla capacità di governare i territori, coinvolgendo donne e uomini pronti a mettersi in gioco per la Sicilia”. Le parole di De Luca mettono al centro la volontà di costruire una proposta politica fondata sull’esperienza amministrativa maturata a livello locale, con un richiamo esplicito alla valorizzazione delle competenze e al coinvolgimento diretto di nuove figure nella gestione della cosa pubblica.

Messina al centro della strategia politica regionale

Nel quadro delineato da Cateno De Luca, un ruolo centrale viene attribuito a Messina e alla sua area metropolitana, considerata strategica per la costruzione del progetto politico regionale. Il riferimento alla città e al suo territorio evidenzia la volontà di rafforzare la base organizzativa del movimento proprio nelle aree in cui ha già consolidato consenso e radicamento amministrativo. Messina viene quindi indicata come uno dei pilastri operativi della strategia che punta alle prossime sfide politiche in Sicilia.

De Luca: “Messina avrà il suo Sindaco di Sicilia”

“Il problema dei salotti romani sapete qual è? “Ma se Cateno De Luca diventa presidente della Regione chi lo controlla?!” Ma smettetela! Dovreste preoccuparvi di risolvere i problemi dei siciliani. Della sanità, dei trasporti, dei servizi che non funzionano. Invece la priorità dei partiti tradizionali è quella di controllare e gestire il potere. Spartirsi le poltrone e andare avanti con logiche politico-clientelari. A me tutto questo non sta bene e ve l’ho dimostrato in ogni singolo comune che ho amministrato. Io vado avanti dando il massimo per questa meravigliosa terra”, sottolinea Cateno De Luca. “Non ci fermiamo davanti alle pressioni politiche. Ed è inutile che fate vertici politici per capire come fermare il nostro cammino. Ormai è troppo tardi, perché abbiamo iniziato a destrutturare i partiti tradizionali, perché ad oggi hanno fallito e il risultato netto di Messina ne è la dimostrazione. Adesso è il momento di mantenere la lucidità e rimboccarsi le maniche, perché inizia la sfida più importante e più bella. Messina avrà il suo Sindaco di Sicilia”, spiega De Luca.

Verso la campagna elettorale del “Governo di Liberazione”

L’intervento all’assemblea provinciale segna di fatto un’accelerazione del percorso politico di Sud chiama Nord, che si muove verso una strutturazione sempre più definita della propria proposta di governo. Il concetto di “Governo di Liberazione” diventa così il fulcro della narrazione politica, presentato come un progetto alternativo rispetto ai modelli tradizionali e come espressione di una linea che punta a valorizzare autonomia decisionale, gestione diretta dei territori e superamento delle logiche centraliste. L’appuntamento del 18 luglio al Teatro Politeama di Palermo rappresenta quindi il momento chiave in cui il progetto sarà illustrato nel dettaglio, segnando l’avvio formale della nuova fase politica annunciata da Cateno De Luca e da Sud chiama Nord in Sicilia.