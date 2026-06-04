Messina: De Leo lascia Forza Italia, torna in Sud chiama Nord?

Le dimissioni di Alessandro De Leo da Forza Italia e dal relativo gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana aprono un nuovo passaggio politico dopo le recenti elezioni amministrative del Comune di Messina. Il deputato regionale ha formalizzato la propria adesione al Gruppo Misto, spiegando che la decisione arriva al termine di una riflessione politica e personale maturata dopo il voto.

Alessandro De Leo lascia Forza Italia e passa al Gruppo Misto

Alessandro De Leo, che ha comunicato di aver rassegnato le proprie dimissioni da Forza Italia e dal relativo gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana. Contestualmente, il deputato regionale ha formalizzato la propria adesione al Gruppo Misto. Si tratta di una scelta destinata ad avere un peso nel quadro politico regionale e, in particolare, nel contesto messinese. La decisione, infatti, viene collegata direttamente al percorso successivo alle recenti elezioni amministrative del Comune di Messina, una fase che ha aperto riflessioni interne e tensioni politiche nel partito.

Il passaggio al Gruppo Misto all’Ars segna quindi una presa di distanza formale da Forza Italia e dal suo assetto parlamentare regionale. De Leo colloca la propria scelta sul piano della coerenza politica, della dignità istituzionale e del rapporto con gli elettori.

Una decisione maturata dopo le elezioni amministrative di Messina

Secondo quanto comunicato, le dimissioni di Alessandro De Leo sono il risultato di “un percorso di approfondita riflessione politica e personale”, sviluppatosi all’indomani delle recenti elezioni amministrative del Comune di Messina.

Il contesto elettorale messinese rappresenta dunque il punto di partenza della rottura. La nota richiama il consenso personale ottenuto dal deputato in termini di preferenze, ma sottolinea anche la necessità di dare seguito a quanto già annunciato pubblicamente nel corso della conferenza stampa del 30 maggio.

“Nonostante il significativo consenso personale ottenuto in termini di preferenze – si legge in una nota – l’on. De Leo ha ritenuto doveroso dare immediato seguito a quanto già annunciato pubblicamente nel corso della conferenza stampa del 30 maggio scorso. Il rispetto nei confronti dei cittadini che hanno riposto in lui la propria fiducia e la tutela della propria dignità personale e istituzionale hanno reso non più rinviabile una scelta di chiarezza e coerenza politica.”

Il passaggio evidenzia due elementi centrali: da un lato il rapporto con i cittadini che hanno sostenuto De Leo, dall’altro la volontà di assumere una posizione politica netta dopo le criticità denunciate.

Il riferimento alla conferenza stampa del 30 maggio

La decisione di lasciare Forza Italia non viene presentata come un gesto improvviso. Nel comunicato si fa riferimento a quanto già annunciato pubblicamente da Alessandro De Leo durante la conferenza stampa del 30 maggio, momento indicato come precedente politico diretto delle dimissioni.

Il deputato regionale afferma dunque di aver dato seguito a una posizione già espressa, trasformando una denuncia politica in un atto formale all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana. La scelta di aderire al Gruppo Misto diventa così la conseguenza istituzionale di una frattura già emersa nel dibattito pubblico.

Il tema della coerenza politica è uno dei punti chiave del comunicato. De Leo lega il proprio passo indietro da Forza Italia alla necessità di rispettare la fiducia ricevuta dagli elettori e alla tutela della propria dignità personale e istituzionale.

Le accuse di De Leo: “Un vero e proprio delitto politico all’interno di Forza Italia”

Il passaggio più duro del comunicato riguarda le accuse rivolte da Alessandro De Leo all’interno di Forza Italia. Il deputato parla di un “delitto politico” e denuncia quanto sarebbe accaduto durante la campagna elettorale di Messina e nella fase di composizione della lista.

“Abbiamo assistito – dichiara l’on. De Leo – a un vero e proprio delitto politico all’interno di Forza Italia, perpetralo senza alcun rispetto per tutti coloro che si sono spesi anima e corpo nella campagna elettorale di Messina. Come ho già denunciato pubblicamente il 30 maggio, sono venute meno le minime garanzie di una parte della deputazione e di chi ricopre ruoli di governance per conto del partito. Nella fase di composizione della lista abbiamo subito la manipolazione chiara e lampante per mano di “corvi e pupari”. A fronte di tali gravissime criticità, non ho registrato interventi risolutivi a tutti i livelli, né prese di posizione pubbliche o iniziative finalizzate ad accertare quanto accaduto. Ad oggi devo inoltre constatare la totale assenza di interlocuzioni, sia formali che informali con i verlici del partito e con la Presidenza della Regione in merito alle questioni sollevate”.

Le parole riportate nella nota sono particolarmente nette e descrivono una frattura profonda. De Leo denuncia il venir meno di garanzie interne, chiama in causa una parte della deputazione e chi ricopre ruoli di governance nel partito, e parla di manipolazione nella composizione della lista.

La contestazione sulla lista e il riferimento a “corvi e pupari”

Uno dei punti più delicati riguarda la fase di composizione della lista per le elezioni amministrative di Messina. Nel comunicato, Alessandro De Leo parla di una “manipolazione chiara e lampante” e utilizza l’espressione “corvi e pupari”, inserendola nel quadro delle criticità che avrebbero portato alla sua decisione.

La denuncia politica si concentra quindi non soltanto sull’esito elettorale, ma anche sul percorso che ha preceduto il voto. Secondo quanto affermato da De Leo, sarebbero mancate le condizioni minime di garanzia e di correttezza interna per coloro che si sono impegnati nella campagna elettorale.

Il riferimento alla lista assume un significato centrale perché collega la scelta di lasciare Forza Italia a un problema di metodo, oltre che di merito politico. La rottura, nella ricostruzione fornita, nasce da dinamiche interne considerate non più sostenibili.

L’assenza di interventi e interlocuzioni con i vertici del partito

Altro elemento decisivo nella posizione di Alessandro De Leo è la denuncia dell’assenza di interventi risolutivi. Nel comunicato si evidenzia che, a fronte delle criticità sollevate, non sarebbero arrivate prese di posizione pubbliche né iniziative finalizzate ad accertare quanto accaduto.

De Leo afferma inoltre di dover constatare la “totale assenza di interlocuzioni”, sia formali sia informali, con i vertici del partito e con la Presidenza della Regione in merito alle questioni sollevate.

Questo passaggio amplia il significato politico delle dimissioni. Non si tratta soltanto di una contestazione interna a Forza Italia nel contesto messinese, ma anche di una critica al mancato coinvolgimento dei livelli superiori del partito e delle istituzioni regionali chiamate in causa.

Le conseguenze politiche all’Assemblea Regionale Siciliana

Con l’adesione al Gruppo Misto, Alessandro De Leo modifica la propria collocazione parlamentare all’Ars. La scelta lo porta fuori dal gruppo di Forza Italia e apre una nuova fase della sua attività politica all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il passaggio al Gruppo Misto rappresenta una soluzione istituzionale che consente al deputato di proseguire il proprio mandato fuori dal perimetro del partito dal quale si è dimesso. In termini politici, è una scelta che certifica la rottura e rende formale la distanza maturata dopo le amministrative.

La decisione potrà avere effetti anche nel dibattito interno al centrodestra siciliano e messinese, soprattutto perché arriva dopo accuse pesanti e dopo il richiamo a una mancata risposta da parte dei vertici.

Il rapporto con gli elettori e il tema della dignità istituzionale

Nel comunicato, un ruolo centrale viene assegnato al rapporto tra Alessandro De Leo e i cittadini che gli hanno accordato fiducia. La nota richiama il “significativo consenso personale ottenuto in termini di preferenze” e lega la decisione di lasciare Forza Italia al rispetto nei confronti degli elettori.

Il tema della dignità personale e istituzionale viene indicato come uno dei motivi che hanno reso non più rinviabile la scelta. De Leo presenta le proprie dimissioni come un atto di chiarezza, dopo una fase nella quale le criticità denunciate non avrebbero trovato risposte adeguate.

In questa prospettiva, l’uscita da Forza Italia assume il valore di una presa di posizione pubblica e istituzionale. Il deputato regionale rivendica la necessità di dare continuità a quanto annunciato il 30 maggio e di assumere una scelta coerente con le proprie denunce. Ritorno in Sud chiama Nord? Lo scopriremo nei prossimi giorni.