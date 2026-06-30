Messina, controlli straordinari dei Carabinieri: un arresto per droga e quattro denunce

Nel corso del fine settimana appena terminato, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno predisposto un mirato piano di controlli straordinari finalizzati a incrementare la sicurezza percepita e reprimere ogni forma di illegalità, monitorando anche il rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione ai soggetti che si mettono alla guida dopo avere assunto alcolici o stupefacenti. I vari servizi svolti hanno consentito di controllare più di 20 veicoli e oltre 30 persone, contestando diverse violazioni al Codice della Strada per condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Una persona è stata arrestata in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”

Nell’ambito delle varie attività condotte dai militari, una persona è stata arrestata in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché trovata in possesso di 15 involucri di hashish del peso complessivo di circa 20 grammi, nonché di 160 euro, ritenuti provento dell’attività delittuosa contestata. Altre 6 persone sono state poi segnalate alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, in quanto trovate in possesso di dosi di marijuana, hashish e crack detenute per uso personale, sequestrate e inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. Infine, con riferimento ai reati connessi con la circolazione stradale, gli operanti hanno deferito in stato di libertà 4 persone, di cui 2 per guida senza patente, una per fuga pericolosa e una per violazione del foglio di via obbligatorio.