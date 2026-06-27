Messina, conclusa la verifica delle 51 sezioni della Quarta Municipalità

Si sono concluse al seggio numero 1 le operazioni di verifica relative alle 51 sezioni della quarta Municipalità di Messina. La giornata è stata particolarmente movimentata a Palazzo Zanca, dove le consultazioni si sono protratte per diverse ore e non sono mancate contestazioni durante le fasi di controllo. Alla fine, dopo il completamento delle verifiche, è arrivato il verdetto sulla ripartizione dei seggi. La definizione degli eletti consente ora di delineare il nuovo assetto politico della municipalità, uno dei territori più rilevanti della città di Messina.

Ripartizione dei seggi nella IV Municipalità: Sud chiama Nord e liste collegate a quota 5

Il dato più rilevante riguarda Sud chiama Nord e liste collegate, che ottengono 5 consiglieri. Si tratta del blocco più consistente nella nuova composizione della IV Municipalità che ha eletto Renato Coletta presidente. Tra gli eletti figura Gianpaolo Bicchieri, candidato nella lista Basile Sindaco di Messina. Entra anche Francesco Melita, candidato nella lista Nicola Cucinotta Presidente, che con 482 voti risulta il candidato più votato in assoluto della IV Municipalità.

Nel quadro dei seggi attribuiti a Sud chiama Nord e alle liste collegate rientra anche Nicola Cucinotta, indicato come primo dei presidenti non eletti. Completano il gruppo Santina Manganaro e Daniele Caliri, entrambi di Sud chiama Nord.

Francesco Melita il più votato della IV Municipalità

Uno degli elementi politici più significativi emersi dalla verifica è il risultato personale di Francesco Melita. Il candidato della lista Nicola Cucinotta Presidente ha raccolto 482 voti, diventando il candidato più votato in assoluto della IV Municipalità di Messina. Il dato assume rilievo non solo sul piano numerico, ma anche politico, perché conferma il peso della lista collegata a Nicola Cucinotta all’interno dello schieramento che fa riferimento a Sud chiama Nord e alle liste civiche collegate.

Nicola Lauro e Stefano Fabio tra gli eletti

Nella ripartizione dei seggi vengono indicati anche Nicola Lauro di Liberi e Forti, che ha ottenuto 447 voti, e Stefano Fabio per Messina Protagonista, eletto con 339 voti. La loro elezione contribuisce a rafforzare il fronte delle liste collegate, che nel complesso esce dalla verifica con una rappresentanza ampia all’interno della IV Municipalità. Il risultato conferma il ruolo delle liste civiche e territoriali nel voto di quartiere, dove il consenso personale dei candidati incide in modo significativo sulla composizione finale.

Centrosinistra, due seggi: eletti Ferrante e Carlo

Il centrosinistra ottiene 2 seggi nella nuova composizione della IV Municipalità. Gli eletti sono Gabriele Ferrante del Movimento 5 Stelle, che ha raccolto 403 voti, ed Emanuele Carlo del Partito Democratico, che ha ottenuto 465 voti. Il risultato conferma la presenza delle principali forze del campo progressista nella municipalità. In particolare, il dato di Emanuele Carlo lo colloca tra i candidati più votati, con un consenso personale rilevante nel quadro complessivo delle preferenze.

Centrodestra, due seggi nella IV Municipalità

Alla coalizione di centrodestra vengono attribuiti 2 seggi. Il comunicato indica il dato della ripartizione, senza riportare ulteriori nomi o preferenze relative ai candidati eletti per questo schieramento. La presenza del centrodestra completa il quadro politico della municipalità, che risulta quindi distribuito tra tre aree principali: Sud chiama Nord e liste collegate, centrosinistra e centrodestra.

Il nuovo assetto politico della IV Municipalità di Messina

Dopo la verifica delle 51 sezioni, la nuova composizione della IV Municipalità di Messina vede dunque Sud chiama Nord e liste collegate in posizione predominante con 5 consiglieri, mentre centrosinistra e centrodestra ottengono 2 seggi ciascuno. Il passaggio di Palazzo Zanca chiude una fase di controllo particolarmente attesa, arrivata dopo ore di consultazioni e contestazioni. Il risultato finale assegna un peso significativo all’area civica collegata a Sud chiama Nord, valorizza il risultato personale di Francesco Melita, candidato più votato con 482 preferenze, e definisce gli equilibri da cui partirà la nuova attività consiliare della IV Municipalità.

Preferenze e rappresentanza territoriale nella IV Municipalità

La distribuzione dei voti personali conferma l’importanza del radicamento territoriale nelle elezioni municipali. Oltre al primato di Francesco Melita, spiccano i risultati di Emanuele Carlo del Partito Democratico con 465 voti, Nicola Lauro di Liberi e Forti con 447 voti e Gabriele Ferrante del Movimento 5 Stelle con 403 voti. Seguono Santina Manganaro con 347 voti, Daniele Caliri con 345 voti, Stefano Fabio con 339 voti e Gianpaolo Bicchieri con 159 voti. Numeri che fotografano il peso dei singoli candidati e delle liste nella costruzione della rappresentanza della IV Municipalità di Messina.