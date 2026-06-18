Messina: concerti di Eros Ramazzotti e Geolier al “Franco Scoglio”, piano straordinario della viabilità

In occasione dei concerti di Eros Ramazzotti, in programma il 20 giugno 2026, e di Geolier, previsto per il 23 giugno 2026 allo stadio “Franco Scoglio”, il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana ha predisposto uno speciale piano della viabilità finalizzato a garantire la sicurezza degli spettatori, agevolare l’afflusso e il deflusso del pubblico e ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Le principali modifiche alla viabilità

Via degli Agrumi e area Palasport San Filippo

Dalle ore 17.00 del 20 e 23 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta lungo tutta via degli Agrumi. Dalle ore 08.00 del 20 e 23 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno, nel tratto compreso tra via Adolfo Celi e il Palasport San Filippo, sarà istituito il divieto di transito, ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione, delle forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso, dei veicoli autorizzati e dei motocicli e ciclomotori diretti al parcheggio dedicato del Palasport. Nello stesso periodo saranno chiusi gli accessi a via degli Agrumi provenienti da via dei Gelsomini, via delle Essenze e via Noria, mentre nel tratto a monte del Palasport sarà consentito il transito esclusivamente ai veicoli autorizzati.

Bretella dello svincolo San Filippo (via Nicolò Carosio)

Dalle ore 11.00 del 20 e 23 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno, l’accesso alla bretella di collegamento dello svincolo San Filippo sarà riservato esclusivamente agli autobus ATM, ai taxi, ai veicoli muniti di pass per i parcheggi dello stadio, alle forze dell’ordine, ai mezzi di emergenza, ai veicoli autorizzati e ai mezzi a servizio delle persone con disabilità. I veicoli diretti ai parcheggi ufficiali dello stadio (rosso, verde e giallo) dovranno accedere esclusivamente dalla bretella di via Nicolò Carosio provenendo da via Adolfo Celi e via Giorgio La Pira. Sarà inoltre disposta la chiusura dell’uscita autostradale di San Filippo per i veicoli provenienti dalla tangenziale, secondo le disposizioni emanate dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS). Per agevolare il deflusso al termine degli spettacoli, saranno attivate specifiche limitazioni alla circolazione nelle aree dei parcheggi dello stadio e lungo la bretella di collegamento, con percorsi obbligati verso la tangenziale autostradale.

Collegamento con la S.P. Santa Lucia

Dalle ore 17.00 del 20 e 23 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta lungo la strada di collegamento tra la bretella di San Filippo e la Strada Provinciale Santa Lucia. Dalle ore 08.00 del 20 e 23 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno scatterà inoltre il divieto di transito, al fine di consentire l’eventuale stazionamento degli autobus privati provenienti dal circuito autostradale.

Collegamento con il parcheggio verde

Sulla strada di collegamento tra San Filippo Superiore – contrada Baglio e il parcheggio verde dello stadio, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 17.00 del 19 e 22 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno. Nelle giornate dei concerti, dalle ore 14.00 del 20 e 23 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno, sarà inoltre istituito il divieto di transito veicolare.

Navette ATM e autobus privati

Per favorire l’afflusso del pubblico sarà attivato un servizio speciale di navette ATM dai parcheggi di interscambio cittadini verso lo stadio Franco Scoglio. Prima dell’inizio dei concerti, la fermata di discesa delle navette sarà collocata in via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via Adolfo Celi e via Rosario Livatino. Gli autobus privati provenienti dal circuito autostradale saranno indirizzati nelle aree appositamente individuate attorno allo stadio e lungo la bretella di collegamento di San Filippo, dove resteranno in attesa fino al termine degli spettacoli per il successivo imbarco degli spettatori. Al termine dei concerti, gli autobus navetta ATM effettueranno il servizio di ritorno dagli appositi spazi individuati lungo via Adolfo Celi, in prossimità della bretella dello svincolo autostradale di San Filippo (via Nicolò Carosio). L’area di imbarco dei passeggeri sarà delimitata e presidiata dal personale ATM. Gli autobus privati, invece, partiranno esclusivamente secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale. I mezzi saranno indirizzati lungo percorsi differenziati per consentire un deflusso ordinato verso la tangenziale autostradale e lo svincolo di Tremestieri, evitando interferenze con il traffico ordinario e con i flussi pedonali in uscita dallo stadio.

Area taxi dedicata

Per le giornate del 20 e 23 giugno sarà attivata un’area di sosta riservata ai taxi all’esterno del parcheggio Rosso, lungo la bretella dello svincolo San Filippo (via Nicolò Carosio), in prossimità del sottopasso di collegamento con lo stadio. I taxi potranno accedere sia da via Adolfo Celi sia dalla tangenziale e, dopo il servizio di carico e scarico dei passeggeri, proseguiranno direttamente verso la rete autostradale.

Limitazioni per i mezzi pesanti

Dalle ore 14.00 del 20 e 23 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze operative, sarà vietato il transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate lungo via La Farina, via Ugo Bonino, via Taormina, via Adolfo Celi, via Giorgio La Pira ed ex SS114, nel tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri e il viale Europa. I mezzi pesanti provenienti da nord saranno deviati verso il viale Europa e lo svincolo autostradale di Messina Centro, mentre quelli provenienti da sud dovranno utilizzare lo svincolo autostradale di Tremestieri.

Divieti di sosta nelle principali arterie di accesso

Dalle ore 21.00 del 20 e 23 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta, ad eccezione degli stalli riservati alle persone con disabilità, lungo la ex SS114, via Giorgio La Pira, via Adolfo Celi e via Taormina, nel tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” e viale Gazzi.

Parcheggi di interscambio e servizio navetta ATM

Per agevolare l’afflusso e il deflusso degli spettatori saranno disponibili i parcheggi di interscambio gestiti da ATM: ZIR, Villa Dante, Zaera, Cavalcavia FS, Cavallotti, Annunziata Ovest, Annunziata Est. Tutte le aree saranno collegate allo stadio Franco Scoglio mediante un servizio dedicato di autobus navetta. Inoltre, dalle ore 08.00 del 20 e 23 giugno alle ore 03.00 del 21 e 24 giugno sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta in via Orso Mario Corbino, nel tratto compreso tra via Enrico Fermi e via Bonsignore. L’area potrà essere utilizzata, qualora necessario, per la sosta degli autobus destinati al trasporto degli spettatori.

Fermata ATM straordinaria in viale della Libertà

Dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del 20 e 23 giugno sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, sul lato ovest della carreggiata ovest di viale della Libertà, per un tratto di circa 100 metri a sud della Scalinata Ringo. L’area sarà riservata alla fermata degli autobus ATM impiegati nel servizio speciale di collegamento con lo Stadio Franco Scoglio.

Ordinanza del CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane

Al fine di garantire una corretta gestione dei flussi veicolari in occasione dei concerti di Eros Ramazzotti e Geolier allo stadio Franco Scoglio, anche il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane ha emanato una specifica ordinanza che prevede limitazioni temporanee alla circolazione lungo la Tangenziale di Messina. In particolare:

Dalle ore 17.30 del 20 giugno 2026 e fino a cessate esigenze, sarà disposta la chiusura al traffico delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo dell’Autostrada A20 Messina–Palermo (Tangenziale di Messina), per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni di marcia. I pullman diretti al concerto di Eros Ramazzotti dovranno obbligatoriamente utilizzare lo svincolo di Gazzi. Dalle ore 17.30 del 23 giugno 2026 e fino a cessate esigenze, sarà adottato il medesimo provvedimento, con l’interdizione al traffico delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni. Anche in questo caso, i pullman diretti al concerto di Geolier saranno obbligati a uscire allo svincolo di Gazzi.