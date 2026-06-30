Messina, chiusura degli uffici della seconda Circoscrizione il 2 e il 14 luglio | INFO

Gli uffici della II Circoscrizione – Palazzo dei Servizi, stadio F. Scoglio, sospenderanno il ricevimento al pubblico nelle giornate di mercoledì 2 luglio e martedì 14 luglio 2026, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, in occasione dei concerti di Max Pezzali e Zucchero, in programma allo Stadio “F. Scoglio” di Messina. La sospensione del servizio si rende necessaria in considerazione delle limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale nelle aree adiacenti alla sede della Circoscrizione, disposte per esigenze di sicurezza e gestione della viabilità in occasione dei due eventi.

Il ricevimento pomeridiano sarà recuperato secondo il seguente calendario: il ricevimento previsto per il 2 luglio sarà posticipato a lunedì 6 luglio 2026; quello del 14 luglio sarà anticipato a lunedì 13 luglio 2026.