Messina celebra Sant’Antonio, la viabilità per la Notte Bianca e la Processione del Carro Trionfale

In occasione dei tradizionali festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio di Padova, che ogni anno richiamano a Messina migliaia di fedeli, pellegrini e visitatori, il Servizio Mobilità Urbana del Comune di Messina ha predisposto uno specifico piano viabile per garantire lo svolgimento in sicurezza della “Notte Bianca di Sant’Antonio”, in programma sabato 13 giugno 2026, e della “Processione del Carro Trionfale di Sant’Antonio”, prevista domenica 14 giugno 2026. Le modifiche alla circolazione interesseranno principalmente l’area compresa tra il Santuario di Sant’Antonio, via Santa Cecilia, via Cesare Battisti e le strade limitrofe.

SABATO 13 GIUGNO – NOTTE BIANCA DI SANT’ANTONIO

Per consentire lo svolgimento delle iniziative artistiche spettacoli musicali, momenti di animazione, aree espositive, dalle ore 14.00 di sabato 13 giugno alle ore 2.00 di domenica 14 giugno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti aree:

lato est di via Cesare Battisti, tra viale Europa e via Maddalena;

largo Avignone;

via Santa Cecilia, tra la rampa Villari/via Arigò e viale San Martino;

via Antonio Martino, tra piazza Lo Sardo e via Santa Cecilia;

carreggiata ad anello di piazza Lo Sardo, tra via Santa Marta e via Porta Imperiale;

via Ghibellina, tra viale Europa e via Santa Cecilia;

via Refugio dei Poveri;

piazza Spirito Santo;

via Merli;

via Cernaia;

via Camiciotti, tra via Ghibellina e via Cesare Battisti;

via Geraci, tra via Cesare Battisti e via Centonze;

via Michele Giurba, tra via Santa Marta e via Faranda;

via Santa Maria del Selciato, tra via San Paolino e via Antonio Martino;

via Luciano Manara, tra via Antonio Martino e via Ghibellina;

via Centonze, tra via Andrea Saffi e via Nino Bixio;

via Risorgimento, tra via Andrea Saffi e via Nino Bixio;

via dei Mille, tra via Andrea Saffi e via Nino Bixio;

via Citarella, tra via Cesare Battisti e via Centonze;

via Andrea Saffi, tra via Centonze e via Cesare Battisti;

strada adiacente il lato nord della Villetta Zaera, tra via Cesare Battisti e via Ghibellina.

Ulteriori divieti di sosta riguarderanno dalle ore 8.00 del 13 giugno alle ore 2.00 del 15 giugno, piazza Annibale di Francia (prolungamento di via Nino Bixio), tra via Cesare Battisti e via Antonio Martino; dalle ore 8.00 del 13 giugno alle ore 2.00 del 14 giugno, via Nino Bixio, tra via Ghibellina e via Cesare Battisti; dalle ore 8.00 del 13 giugno alle ore 8.00 del 14 giugno, largo Avignone; e dalle ore 15.00 del 12 giugno alle ore 6.00 del 15 giugno, via Ghibellina, tra via Santa Cecilia e via Nino Bixio, per consentire l’allestimento dell’area street food.

Divieti di transito: saranno inoltre chiuse al traffico veicolare:

dalle ore 8.00 del 13 giugno alle ore 2.00 del 15 giugno

piazza Annibale di Francia (prolungamento di via Nino Bixio), tra via Cesare Battisti e via Antonio Martino;

largo Avignone.

Dalle ore 14.00 del 13 giugno alle ore 2.00 del 14 giugno

via Nino Bixio, tra via Cesare Battisti e via Ghibellina.

Dalle ore 22.00 del 12 giugno alle ore 6.00 del 15 giugno

via Ghibellina, tra via Santa Cecilia e via Nino Bixio, per l’area street food.

Dalle ore 20.00 del 13 giugno alle ore 2.00 del 14 giugno, saranno inoltre interdette alla circolazione:

via Cesare Battisti, tra viale Europa e via Maddalena;

via Ghibellina, tra viale Europa e via Santa Cecilia;

via Camiciotti, tra via Ghibellina e via Cesare Battisti;

via Geraci, tra via Centonze e via Cesare Battisti;

via Andrea Saffi, tra via Centonze e via Cesare Battisti;

semicarreggiata sud di via Santa Cecilia, nel tratto compreso tra via San Paolino e la rampa Villari/via Arigò;

via Santa Cecilia, tra la rampa Villari/via Arigò e viale San Martino;

via Antonio Martino, tra piazza Lo Sardo e via Santa Cecilia;

carreggiata ad anello di piazza Lo Sardo, tra via Santa Marta e via Porta Imperiale;

via Cernaia;

via Refugio dei Poveri;

piazza Spirito Santo;

via Merli;

via Santa Marta, tra piazza Lo Sardo e via Michele Giurba;

via Michele Giurba, tra via Santa Marta e via Faranda;

via Santa Maria del Selciato, tra via San Paolino e via Antonio Martino;

via Luciano Manara, tra via Antonio Martino e via Ghibellina;

via Centonze, tra via Nino Bixio e via Andrea Saffi;

via Risorgimento, tra via Andrea Saffi e via Nino Bixio;

via dei Mille, tra via Nino Bixio e via Andrea Saffi;

via Citarella, tra via Cesare Battisti e via Centonze;

strada adiacente il lato nord della Villetta Zaera, tra via Cesare Battisti e via Ghibellina.

Per garantire la sicurezza dell’evento saranno installate barriere antisfondamento e transenne presidiate dalle Forze dell’Ordine e dall’organizzazione.

DOMENICA 14 GIUGNO – PROCESSIONE DEL CARRO TRIONFALE

Per consentire il regolare svolgimento della processione e garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico presente lungo il percorso, il Comune ha disposto specifiche limitazioni alla sosta e alla circolazione nelle aree interessate dall’evento.

Divieto di sosta dalle ore 14.00 alle ore 24.00. Sarà vietata la sosta con rimozione coatta:

su entrambi i lati di via Santa Cecilia, tra via Arigò e viale San Martino;

su entrambi i lati di via Ghibellina, tra via Geraci e via Nino Bixio;

sul lato est di via Cesare Battisti, tra via Geraci e via Tommaso Cannizzaro;

sul lato sud di via Tommaso Cannizzaro, tra via Cesare Battisti e piazza Cairoli;

su entrambi i lati di via Antonio Martino, tra piazza Lo Sardo e via Santa Cecilia;

in via Andrea Saffi, tra via Centonze e via Cesare Battisti.

Divieti di transito dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Saranno chiuse al traffico:

semicarreggiata sud di via Santa Cecilia, tra via San Paolino e la rampa Villari/via Arigò;

via Santa Cecilia, tra la rampa Villari/via Arigò e via Cesare Battisti;

via Cesare Battisti, tra via Geraci e via Tommaso Cannizzaro;

via Antonio Martino, tra via Luciano Manara e via Santa Cecilia;

via Geraci, carreggiata in direzione monte, tra via Centonze e via Cesare Battisti;

via Andrea Saffi, tra via Centonze e via Cesare Battisti;

via Nino Bixio, tra via Ghibellina e via Antonio Martino;

via Ghibellina, tra via Geraci e via Nino Bixio;

via Centonze, tra via Andrea Saffi e via Nino Bixio;

via Risorgimento, tra via Andrea Saffi e via Nino Bixio.

Divieti di transito lungo il percorso della processione

Dalle ore 18.30 alle ore 21.30, e comunque fino al passaggio del corteo religioso, sarà vietata la circolazione:

lungo tutto il percorso della processione;

in via Cesare Battisti, tra via Santa Cecilia e via Tommaso Cannizzaro;

in via Tommaso Cannizzaro, tra via Cesare Battisti e viale San Martino;

in via Santa Cecilia, tra viale San Martino e via Cesare Battisti;

nelle strade che si immettono sul percorso;

all’interno dell’intera area delimitata dal tragitto della processione.

AREA MERCATALE E STREET FOOD

A partire da oggi, 11 giugno, e fino al 14 giugno sarà in vigore il divieto di sosta 24 ore su 24 in via Santa Cecilia, nel tratto compreso tra via Ghibellina e via dei Mille, per consentire il posizionamento degli operatori commerciali autorizzati. Le postazioni dovranno essere collocate esclusivamente a ridosso dei marciapiedi, lasciando sempre libero il passaggio pedonale e senza occupare i marciapiedi stessi. Nel tratto di via Santa Cecilia compreso tra via Cesare Battisti e via Ghibellina e in via Centonze non sarà consentita alcuna installazione di postazioni commerciali.

SPETTACOLI PIROTECNICI

Infine, per consentire lo svolgimento in sicurezza degli spettacoli pirotecnici previsti il 13 e il 14 giugno, nei seguenti orari:

13 giugno: dalle ore 9.00 alle 9.10;

14 giugno: dalle ore 9.00 alle 9.10, dalle 19.30 alle 19.40 e dalle 22.00 alle 22.10;

saranno temporaneamente vietati il transito veicolare e pedonale e la sosta, con rimozione coatta, nelle seguenti aree: via Santa Cecilia, tra via Cesare Battisti e via Ghibellina; via Cesare Battisti, tra via Andrea Saffi e via Santa Cecilia; e l’area di intersezione tra via Cesare Battisti e via Santa Cecilia.