Messina celebra la Festa della Repubblica con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera | FOTO

Anche la città di Messina ha celebrato la Festa della Repubblica con la consueta cerimonia dell’alzabandiera davanti a Palazzo Zanca, cuore istituzionale della città, nel giorno in cui si commemorano gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana. L’evento, programmato dalla Prefettura di Messina, ha rappresentato un momento di forte significato civile e patriottico, simbolo dell’unità e della partecipazione cittadina.

La cerimonia solenne del 2 giugno

In mattinata si è svolto il momento solenne che ha dato il via alle celebrazioni del 2 giugno. La manifestazione ha visto la presenza delle massime autorità civili e militari del territorio, in un quadro di partecipazione istituzionale rappresentativa e condivisa. Tra i presenti figuravano il sindaco di Messina, Federico Basile, il prefetto Cosima Di Stani, il questore Salvatore La Rosa ed il Rettore Giovanna Spatari, insieme ai vertici delle Forze dell’Ordine. La cerimonia, oltre al consueto alzabandiera, ha previsto un momento altamente simbolico: la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Per Basile la Festa della Repubblica è un momento per guardare al futuro

“Oggi celebriamo i valori che uniscono il nostro Paese e ricordiamo chi ha contribuito a costruire il cammino dell’Italia. La Festa della Repubblica è un momento per guardare al futuro con responsabilità, nel rispetto dei principi di libertà, solidarietà e giustizia che sono alla base della nostra comunità”, lo afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.