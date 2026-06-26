Messina, Cacciotto richiede la riattivazione del servizio “Pari & Dispari” per la raccolta degli ingombranti

Il Consigliere della Terza Circoscrizione, Avv. Alessandro Cacciotto, ha inoltrato una nota al Sindaco del Comune di Messina, all’Assessore alle Politiche Ambientali, al Dipartimento Servizi Ambientali – Servizio Sanità e a Messina Servizi Bene Comune S.p.A., chiedendo di valutare la riattivazione del servizio “Pari & Dispari”. “Si tratta di un servizio già attivato negli anni passati, che consentiva ai cittadini di conferire rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche e sfalci di potatura presso appositi punti di raccolta individuati in ciascuna circoscrizione, secondo un calendario prestabilito. La richiesta nasce dalla constatazione di una criticità ancora molto presente sul territorio cittadino: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti su strada. Un fenomeno che continua a incidere negativamente sul decoro urbano, sull’igiene pubblica e sulla qualità della vita dei cittadini”. evidenzia Cacciotto.

“Pur riconoscendo l’importanza di campagne informative e di una più incisiva attività di controllo e repressione”, Cacciotto sottolinea come “la riattivazione del servizio possa rappresentare uno strumento utile per agevolare il corretto conferimento dei rifiuti e, al tempo stesso, contribuire a decongestionare le microdiscariche che quotidianamente si formano in diverse zone della città, anche nell’ambito della Terza Circoscrizione. Ritengo che la riattivazione del servizio ‘Pari & Dispari’ possa contribuire a decongestionare le discariche che purtroppo si vengono quotidianamente a creare in giro per la città”, rimarca il Consigliere nella nota. “Con la comunicazione inviata agli organi competenti, il Consigliere invita dunque l’Amministrazione comunale e Messina Servizi Bene Comune S.p.A. a valutare la possibilità di ripristinare il servizio, alla luce delle criticità rappresentate e dell’utilità che lo stesso potrebbe avere per il territorio”, conclude Cacciotto.