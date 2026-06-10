Messina, Basile: “svolta per l’ex ferrovia di via Santa Cecilia, verso l’I-HUB tecnologico e la rigenerazione urbana”

Due giorni di incontri istituzionali a Roma per il sindaco Federico Basile, per affrontare alcune delle partite considerate decisive per il futuro di Messina. Al centro del confronto, da un lato, un risultato concreto destinato a produrre effetti già nei prossimi mesi: la disponibilità di RFI e FS Sistemi Urbani a cedere al Comune l’area dell’ex ferrovia di via Santa Cecilia. Dall’altro, una prospettiva più ampia di trasformazione urbana, legata alla necessità di superare le barriere infrastrutturali che ancora oggi condizionano lo sviluppo della città.

La notizia più rilevante riguarda proprio l’area ferroviaria di via Santa Cecilia, per la quale è stata confermata la disponibilità alla cessione al Comune di Messina. Si tratta di un passaggio definito fondamentale dall’amministrazione comunale, perché consentirà di avviare, entro un mese, il concorso di progettazione per la realizzazione dell’I-HUB tecnologico, una infrastruttura indicata come strategica per l’innovazione e lo sviluppo cittadino.

Ex ferrovia di via Santa Cecilia, passo avanti per l’I-HUB tecnologico

L’incontro con RFI e FS Sistemi Urbani rappresenta dunque un momento significativo nel percorso di riqualificazione dell’area dell’ex ferrovia. La conferma della disponibilità a cedere gli spazi al Comune apre la strada a una nuova fase operativa, con l’obiettivo di trasformare una porzione importante del tessuto urbano in un luogo dedicato a innovazione, tecnologia e sviluppo.

L’I-HUB tecnologico di Messina viene presentato come una infrastruttura strategica, capace di inserirsi in una visione più ampia di città moderna e competitiva. L’avvio del concorso di progettazione entro un mese segna il passaggio dalla fase interlocutoria a quella concreta, nella quale l’amministrazione punta a definire il futuro dell’area attraverso strumenti progettuali e urbanistici.

La trasformazione dell’ex ferrovia di via Santa Cecilia non riguarda soltanto il recupero di uno spazio dismesso, ma si colloca all’interno di un disegno di rigenerazione urbana che punta a restituire alla città aree oggi non pienamente valorizzate.

Interramento dei binari tra via Santa Cecilia e Gazzi

Accanto alla questione dell’I-HUB, il sindaco Federico Basile ha ribadito la necessità di avviare la progettazione dell’interramento dei binari nel tratto compreso tra via Santa Cecilia e Gazzi. È questo il secondo grande tema affrontato nella missione romana: una prospettiva di lungo periodo che guarda alla trasformazione complessiva di una parte rilevante della città.

Secondo quanto comunicato, dopo il parere di non assoggettabilità a VAS espresso dalla Regione sul Piano Innovativo di Ambito Urbano, il PIAU, esistono le condizioni per avviare un percorso concreto di rigenerazione. L’obiettivo non è limitarsi alla riqualificazione di singole aree, ma incidere sulle grandi barriere infrastrutturali che negli anni hanno separato parti della città e ne hanno frenato la piena integrazione.

Il tema dell’interramento dei binari viene quindi collegato a una visione più ampia di Messina moderna, capace di riconnettersi con il proprio waterfront e di restituire centralità al rapporto con il mare.

Cabina di regia con Ministero, RFI e Italferr

Al rientro da Roma, il sindaco Basile ha annunciato l’intenzione di inviare una nota al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a RFI e a Italferr per chiedere l’istituzione di una cabina di regia dedicata all’interramento dei binari e alla trasformazione complessiva dell’area.

La richiesta punta a strutturare un percorso istituzionale stabile, in grado di coordinare progettazione, interlocuzioni tecniche e scelte strategiche. La complessità dell’intervento, infatti, richiede il coinvolgimento di più soggetti e una pianificazione capace di guardare non soltanto all’immediato, ma ai prossimi decenni.

L’amministrazione comunale lega questa prospettiva alla necessità di costruire una città più accessibile, più funzionale e meno condizionata da infrastrutture che, pur avendo avuto un ruolo storico nello sviluppo urbano, oggi rappresentano anche elementi di separazione.

La dichiarazione del sindaco Federico Basile

Il sindaco Federico Basile ha affidato a una dichiarazione il senso politico e amministrativo dei due giorni romani, sottolineando sia il valore dei risultati immediati sia la prospettiva di lungo periodo per la città: “due giorni a Roma per affrontare questioni decisive per il futuro di Messina. Una riguarda risultati concreti che vedremo nei prossimi mesi, l’altra la visione di città che vogliamo costruire per i prossimi decenni. Questa mattina, nel corso dell’incontro con RFI e FS Sistemi Urbani, è stata confermata la disponibilità a cedere al Comune di Messina l’area dell’ex ferrovia di via Santa Cecilia. Un passaggio fondamentale che ci consentirà di avviare entro un mese il concorso di progettazione per la realizzazione dell’I-HUB tecnologico, un’infrastruttura strategica per l’innovazione e lo sviluppo della città”.

“Nella stessa sede ho ribadito con forza la necessità di avviare la progettazione dell’interramento dei binari nel tratto compreso tra via Santa Cecilia e Gazzi. Dopo il parere di non assoggettabilità a VAS espresso dalla Regione sul Piano Innovativo di Ambito Urbano (PIAU), esistono finalmente le condizioni per avviare un percorso concreto di rigenerazione urbana. Ma non possiamo limitarci a riqualificare singole aree. Dobbiamo avere l’ambizione di eliminare quelle barriere infrastrutturali che frenano lo sviluppo e impediscono alla città di esprimere pienamente le proprie potenzialità. Per questo, al mio rientro, invierò una nota al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a RFI e a Italferr per chiedere l’istituzione di una cabina di regia dedicata all’interramento dei binari e alla complessiva trasformazione dell’intera area. Le città crescono quando hanno una visione e la capacità di tradurla in progetti concreti. La nostra è una Messina moderna, innovativa e finalmente riconciliata con il proprio waterfront, dove il mare torni a essere parte integrante della vita della città”, conclude Basile.