Messina, Basile ha partecipato a Roma al Coordinamento dei Sindaci dei Comuni capoluogo e delle Città metropolitane

Messina torna al centro del confronto istituzionale nazionale attraverso la partecipazione del sindaco Federico Basile al Coordinamento dei Sindaci dei Comuni capoluogo e delle Città metropolitane dell’ANCI, che si è svolto questa mattina a Roma. Un appuntamento dedicato ad alcuni dei dossier più rilevanti per il futuro delle città italiane, dalle politiche abitative alla sicurezza urbana, dalla gestione delle risorse europee alla riforma della Polizia Locale.

Federico Basile al Coordinamento ANCI dei sindaci

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha preso parte a Roma al confronto promosso dall’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nell’ambito del Coordinamento dei Sindaci dei Comuni capoluogo e delle Città metropolitane. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi di forte impatto amministrativo, economico e sociale. Si tratta di questioni che riguardano non soltanto le grandi città, ma anche i territori metropolitani e le comunità locali che chiedono strumenti adeguati per affrontare le trasformazioni urbane, le esigenze abitative, la sicurezza e la gestione delle risorse pubbliche. Basile ha sintetizzato così i contenuti della riunione: “Piano Casa, affitti brevi, imposta di soggiorno, risorse del PON Metro, Legge di Bilancio 2027, sicurezza urbana, riforma della Polizia Locale e futuro delle Città metropolitane. Sono stati questi i principali temi al centro del Coordinamento dei Sindaci dei Comuni capoluogo e delle Città metropolitane dell’ANCI, che si è svolto questa mattina a Roma.”

Messina porta la propria esperienza nei tavoli nazionali

Per il sindaco Basile, la partecipazione al tavolo ANCI rappresenta un momento importante di confronto istituzionale tra i primi cittadini delle principali città italiane. Il dato politico e amministrativo più significativo è la volontà di inserire Messina dentro i luoghi in cui si definiscono indirizzi e pratiche che riguarderanno il futuro delle città. Il sindaco ha rivendicato il ruolo della Città metropolitana di Messina come territorio chiamato a confrontarsi con sfide comuni alle altre realtà urbane, ma anche con specificità locali da rappresentare nei tavoli nazionali. Basile ha dichiarato: “Un importante momento di confronto istituzionale tra i sindaci delle principali città italiane, durante il quale, come sindaco della Città metropolitana di Messina, ho portato la voce e l’esperienza del nostro territorio su questioni che incidono direttamente sulla vita delle comunità locali e sul futuro della città.”

Piano Casa e politiche abitative tra le priorità delle città

Tra i temi al centro dell’incontro figura il Piano Casa, una delle questioni più rilevanti per le amministrazioni locali. Le politiche abitative riguardano l’accesso alla casa, la disponibilità di alloggi, la sostenibilità dei canoni e la capacità dei Comuni di rispondere alle esigenze delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori e delle fasce più fragili della popolazione. Per una città come Messina, il tema della casa si intreccia con la programmazione urbana, la rigenerazione del patrimonio edilizio, i servizi nei quartieri e la qualità della vita. La presenza del sindaco Basile al confronto ANCI consente quindi di collocare anche l’esperienza messinese dentro una discussione nazionale che punta a definire strumenti amministrativi e finanziari più efficaci. Il Piano Casa diventa così uno dei dossier sui quali le città chiedono attenzione e risposte, in un contesto in cui le politiche abitative rappresentano una priorità crescente per molte comunità locali.

Affitti brevi e imposta di soggiorno, il nodo delle città turistiche

Nel confronto di Roma si è discusso anche di affitti brevi e imposta di soggiorno, due temi strettamente collegati alla gestione del turismo urbano e alla sostenibilità dell’offerta abitativa. Gli affitti brevi incidono infatti sul mercato immobiliare, sulla disponibilità di case per residenti e studenti, sulla regolazione delle attività ricettive e sull’equilibrio tra vocazione turistica e vivibilità dei quartieri. Per le città, il tema è diventato sempre più strategico perché richiede regole chiare e strumenti di governo adeguati. Anche l’imposta di soggiorno rappresenta un elemento importante per i Comuni, poiché consente di collegare i flussi turistici alle risorse da destinare ai servizi, alla manutenzione urbana, alla promozione territoriale e alla gestione dell’accoglienza. Nel caso di Messina, città metropolitana e porta della Sicilia, questi temi assumono particolare rilievo nel quadro delle politiche di sviluppo urbano e turistico.

Risorse PON Metro e sviluppo urbano

Un altro punto centrale dell’incontro ANCI riguarda le risorse del PON Metro, lo strumento di programmazione destinato allo sviluppo urbano nelle città metropolitane. Le risorse europee e nazionali rappresentano una leva decisiva per finanziare interventi su infrastrutture, servizi, innovazione, inclusione e sostenibilità. Basile ha richiamato proprio la “programmazione delle risorse per lo sviluppo urbano” come uno dei capitoli più importanti del confronto nazionale. Per Messina, la capacità di utilizzare al meglio le risorse del PON Metro significa incidere su progetti strategici per la città e per il territorio metropolitano. La discussione sul PON Metro si collega direttamente al futuro delle Città metropolitane, chiamate a gestire funzioni complesse e a coordinare politiche che superano i confini del singolo Comune capoluogo.

Legge di Bilancio 2027 e ruolo dei Comuni

Nel coordinamento dei sindaci è stata affrontata anche la Legge di Bilancio 2027, tema fondamentale per gli enti locali perché dalle scelte di finanza pubblica dipendono risorse, margini di intervento e capacità di programmazione dei Comuni. Per le amministrazioni comunali, la Legge di Bilancio rappresenta un passaggio determinante. Le decisioni nazionali incidono su servizi, investimenti, personale, manutenzioni, politiche sociali, sicurezza e sviluppo urbano. La presenza dei sindaci nel confronto ANCI serve anche a portare al Governo e al Parlamento le esigenze concrete dei territori. In questo quadro, Messina partecipa alla discussione nazionale con l’obiettivo di rappresentare le necessità della propria comunità e di contribuire alla costruzione di strumenti utili per le città metropolitane e per i Comuni capoluogo.

Sicurezza urbana e riforma della Polizia Locale

Tra i dossier indicati da Basile figurano anche sicurezza urbana e riforma della Polizia Locale. Si tratta di temi particolarmente sentiti dai cittadini, perché riguardano il presidio del territorio, la convivenza negli spazi pubblici, il controllo delle aree urbane e la capacità delle amministrazioni di garantire ordine e vivibilità. La Polizia Locale svolge un ruolo sempre più ampio nelle città, non limitato alla viabilità ma esteso a funzioni di controllo, prevenzione, gestione delle emergenze, tutela del decoro e supporto alla sicurezza integrata. Per questo, la riforma del settore è uno dei temi al centro dell’agenda dei sindaci. Per Messina, il confronto nazionale su questi temi rappresenta un’occasione per discutere strumenti, competenze e risorse necessarie a rafforzare l’azione amministrativa sul territorio.

Il futuro delle Città metropolitane

Il tema del futuro delle Città metropolitane attraversa l’intero confronto. Le città metropolitane sono chiamate a governare territori complessi, nei quali il Comune capoluogo svolge una funzione centrale ma deve coordinarsi con un’area più ampia, fatta di comuni, infrastrutture, servizi, mobilità, ambiente e sviluppo economico. La Città metropolitana di Messina si trova dentro questa sfida. Il territorio metropolitano richiede una visione capace di integrare costa, aree interne, collegamenti, servizi pubblici, politiche ambientali e sviluppo urbano. La partecipazione ai tavoli nazionali consente di portare queste esigenze dentro un confronto con le altre principali città italiane. Basile ha concluso: “Dalla programmazione delle risorse per lo sviluppo urbano alle politiche per la casa e la sicurezza, Messina continua a essere protagonista nei tavoli nazionali in cui si costruiscono le pratiche amministrative che interesseranno il futuro delle Città metropolitane e delle comunità”.

Messina protagonista nel confronto istituzionale nazionale

Il messaggio politico del sindaco Federico Basile è chiaro: Messina vuole continuare a svolgere un ruolo attivo nei luoghi nazionali in cui si discutono le politiche urbane e metropolitane. La partecipazione al Coordinamento ANCI viene presentata come un passaggio importante per rappresentare il territorio e contribuire alla definizione delle scelte future. I temi affrontati a Roma incidono direttamente sulla vita dei cittadini: casa, affitti brevi, imposta di soggiorno, sviluppo urbano, sicurezza, Polizia Locale, Legge di Bilancio 2027 e governance delle Città metropolitane. Per questo, il confronto tra sindaci non è soltanto istituzionale, ma riguarda le politiche che nei prossimi anni potranno determinare servizi, investimenti e qualità della vita nelle comunità locali. La presenza di Basile al tavolo ANCI conferma dunque la volontà dell’amministrazione messinese di partecipare ai processi decisionali nazionali, portando l’esperienza del territorio e mantenendo aperto il dialogo con le altre grandi città italiane.