Messina, Basile e la riapertura del “Celeste”: “tra nostalgia e orgoglio, con lo sguardo rivolto al riscatto della città e del suo calcio” | VIDEO

Federico Basile, sindaco di Messina, ha celebrato con entusiasmo la riapertura del Celeste, rinato come stadio e centro sportivo polifunzionale, dotato di un rinnovato campo in erba sintetica. La cerimonia ha rappresentato un momento storico per la città, simbolo del rilancio del calcio locale e della valorizzazione degli spazi sportivi. Basile ha sottolineato il legame emotivo tra il centro sportivo e la comunità messinese: “non c’era modo migliore per riaprire le porte del Celeste rinato come stadio e centro sportivo polifunzionale con il rinnovato campo in erba sintetica. Un tuffo nelle emozioni di una famiglia, prima ancora che di una squadra”.

I “Bastardi” di Scoglio: memoria e passione del calcio messinese

Tra gli ospiti presenti alla cerimonia, spiccano i “Bastardi” di Scoglio, lo storico gruppo di calciatori che ha scritto alcune delle pagine più belle del calcio messinese. La loro presenza ha trasformato l’inaugurazione in un evento ricco di memoria, passione e appartenenza. Il sindaco ha dichiarato: “con i “Bastardi” di Scoglio, lo storico gruppo di calciatori che ha scritto alcune delle pagine più belle del calcio messinese, abbiamo rivissuto ricordi, passioni e un senso di appartenenza che non si è mai spento”.

Un Celeste capace di emozionare

Il Celeste non è soltanto un impianto sportivo, ma un luogo simbolo dell’orgoglio cittadino e della tradizione sportiva di Messina. Basile ha evidenziato l’importanza di ridare vita a uno spazio che sa generare entusiasmo e amore per i colori locali: “loro hanno conosciuto un Celeste capace di ribollire di entusiasmo e di amore per questi colori. È quella passione che Messina merita di ritrovare”.

Nostalgia e orgoglio per il riscatto della città

La riapertura del Celeste segna un momento di riflessione tra nostalgia e orgoglio, proiettando lo sguardo verso il futuro e il riscatto della città. Basile ha ricordato come il calcio possa diventare un veicolo di coesione sociale e simbolo di rinascita cittadina: “tra nostalgia e orgoglio, con lo sguardo rivolto al riscatto della città e del suo calcio”.

Il nuovo impianto rappresenta non solo un’opportunità per gli sportivi, ma anche un luogo di comunità, dove la passione per il calcio diventa stimolo per la rinascita culturale e sociale di Messina. L’inaugurazione del Celeste con il rinnovato campo in erba sintetica simboleggia così la volontà di riportare entusiasmo, appartenenza e orgoglio in una città che guarda al futuro con speranza e determinazione.