Messina, Basile apre il confronto con gli ex sfidanti: incontro con Valvieri e Russo, assenti Scurria e Sciacca

Il sindaco Federico Basile ha invitato gli altri quattro candidati alla carica di sindaco a un confronto d’inizio mandato. All’appuntamento di oggi hanno partecipato il civico Lillo Valvieri e Antonella Russo, che ha rappresentato l’intero fronte del centrosinistra. Assente Marcello Scurria, che ha dato disponibilità da domani in poi. Assente anche Gaetano Sciacca, candidato sindaco di “Rinascita Messina”.

Federico Basile invita gli altri candidati a un confronto d’inizio mandato

La notizia politica più rilevante è l’iniziativa del sindaco Federico Basile, che ha invitato gli altri quattro candidati alla carica di sindaco per un confronto d’inizio mandato. Un passaggio che arriva nella fase iniziale della nuova amministrazione e che punta ad aprire un canale di dialogo con chi ha partecipato alla competizione elettorale.

L’incontro si inserisce in un clima istituzionale nel quale il confronto tra maggioranza, opposizioni e forze civiche può diventare un elemento importante per definire temi e priorità della nuova fase amministrativa. Il sindaco ha scelto di convocare gli ex sfidanti per ascoltare proposte, valutazioni e contributi in vista dell’avvio del mandato. Alla riunione di oggi hanno risposto presenti Lillo Valvieri, candidato civico, e Antonella Russo, che ha rappresentato tutto il fronte del centrosinistra. L’appuntamento è durato circa una ventina di minuti.