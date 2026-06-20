Messina, avviata la riqualificazione in Via delle Mura: demolita l’ultima baracca e modifiche al progetto per nuovi parcheggi

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via delle Mura, intervento che segna anche la demolizione dell’ultima delle 26 baracche ancora presenti nell’area. Durante un sopralluogo, il sub commissario Santi Trovato ha accolto le considerazioni trasmesse dal presidente della IV Circoscrizione Renato Coletta, disponendo alla direzione lavori alcune modifiche progettuali nel tratto frontistante il condominio Ceit. La richiesta era stata formalizzata con una nota inviata alla Struttura Commissariale lo scorso 5 giugno, nella quale veniva segnalata la presenza di un divieto di sosta con rimozione sul lato monte e di uno stallo per disabili sul lato opposto.

L’asse viario, a doppio senso di circolazione, secondo la nota risultava incompatibile con la realizzazione dell’aiuola prevista dal progetto, che avrebbe compromesso sia lo stallo per disabili sia la possibilità di ricavare ulteriori parcheggi, stimati in circa 6-7 posti auto, ritenuti necessari per i residenti. Inoltre, viene evidenziato come l’intera area prospiciente il muro daziario sia attualmente transennata e come, in concomitanza con eventi sportivi frequenti, si registri un elevato afflusso di veicoli che occupano i pochi parcheggi disponibili. Alla luce di queste considerazioni e di un approfondimento sul posto, il sub commissario ha disposto la revisione del progetto nel solo tratto indicato, prevedendo la realizzazione di aree di parcheggio parallele alla carreggiata.

Le demolizioni delle complessive 26 baracche erano iniziate il 20 settembre 2022 ad opera dell’impresa Cericola, con ulteriori interventi tra la fine di ottobre 2024 e le successive fasi di abbattimento nell’area sud. L’ultimo immobile rimasto ha richiesto una procedura più complessa, legata all’assegnazione dell’alloggio alla famiglia residente e al successivo trasferimento. Il 26 maggio scorso si è svolta la consegna dei lavori di riqualificazione e demolizione dell’ultima baracca all’impresa Emma Lavori Coop, la stessa impegnata nella realizzazione del parco di Salita Tremonti e nel completamento di via Macello Vecchio.

Scheda tecnica

Area complessiva: circa 800 mq

Importo lavori: 425.596 euro

Soggetto attuatore: Genio civile, RUP ing. Giovanna Grinciari

Impresa: Emma Lavori Coop

Direzione lavori: arch. Elisa D’Arrigo (capogruppo DL), ingegneri Antonio Pio D’Arrigo, Giovanna Baratta, Domenico Mangano, Agostino La Rosa, Nicola Rustica, Alberto Lo Presti. Collaboratore ing. Luigi Risitano

Progettisti: RTI Secured Solution, Pan Associati, studio Angelo Loggia

Proseguono intanto gli interventi nell’area dell’ex Lavatoio a Giostra, dove l’impresa Cericola ha completato le operazioni di bonifica, rimozione rifiuti e demolizione di circa 30 baracche. La prossima settimana sarà avviata la rimozione e lo smaltimento dei materiali di scavo. Sono inoltre in corso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in 45 appartamenti acquisiti dalla Struttura Commissariale e destinati alle famiglie provenienti dagli ambiti di risanamento.

Entro fine giugno saranno completati gli interventi in 27 dei 45 alloggi. Tra questi figurano anche 4 immobili confiscati alla mafia, inseriti nel protocollo d’intesa del 2025 tra l’Agenzia nazionale dei beni confiscati e il Comune di Messina, attraverso la partecipata Patrimonio, e assegnati alla Struttura Commissariale. I lavori nei restanti appartamenti proseguiranno nei mesi successivi con scadenze già programmate fino a ottobre.