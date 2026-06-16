Messina, assemblea generale dei dipendenti del Comune

Si è svolta oggi, martedì 16 giugno 2026, a Palazzo Zanca, un’assemblea del personale dipendente del Comune di Messina, indetta dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, UIL FPL, CSA e SILPOL. Al centro dell’incontro le tematiche relative alla PEO 2024 e all’erogazione del salario accessorio 2025, questioni ritenute prioritarie dal personale e dalle rappresentanze sindacali. Nel corso dell’assemblea è intervenuto anche il sindaco Federico Basile, che ha espresso la volontà dell’Amministrazione di individuare possibili soluzioni alle criticità evidenziate.

Il primo cittadino ha tuttavia sottolineato come la questione presenti profili di natura tecnico-amministrativa, che richiedono approfondimenti specifici e il necessario confronto nelle sedi competenti. L’Amministrazione ha quindi rinviato l’ulteriore discussione a un successivo incontro con la delegazione trattante di parte pubblica, nell’ottica di proseguire il confronto con le organizzazioni sindacali e garantire un percorso condiviso.