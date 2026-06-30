Messina, al via le richieste per gli abbonamenti gratuiti ATM per l’anno scolastico 2026/2027

Il Comune di Messina informa che, a partire dalle ore 9.00 di lunedì 17 agosto 2026 e fino alle ore 23.59 di mercoledì 30 settembre 2026, sarà possibile inoltrare le richieste per il rilascio dell’abbonamento gratuito A.T.M. valido per l’anno scolastico 2026/2027, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale disponibile al seguente link: https://sportellotelematico.comune.messina.it/procedure%3Ac_f158%3Aabbonamento.gratuito%3Bdomanda?source=1659.
La presentazione della domanda si considera conclusa con successo solo dopo la ricezione, all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione, del numero di protocollo assegnato dal sistema.
Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse via e-mail, PEC o altri canali.
Nel dettaglio:
- Studenti già in possesso della tessera magnetica: non dovranno presentare alcuna istanza. Dopo le verifiche d’ufficio, effettuate per tramite delle segreterie scolastiche, riceveranno automaticamente la nuova tessera presso la scuola frequentata.
- Studenti che iniziano il I° anno delle scuole superiori: se già in possesso di tessera, dovranno ritirare la nuova tessera presso la scuola media di provenienza ( a.s. 2025/2026).
- Studenti iscritti a corsi di formazione professionale (in assolvimento dell’obbligo scolastico) : Anche chi è già in possesso di tessera dovrà presentare nuova istanza e allegare il certificato di iscrizione al corso per l’anno scolastico 2026/2027.
Tutti gli studenti sono invitati a verificare la validità della tessera magnetica prima dell’utilizzo, per evitare di incorrere in eventuali sanzioni.
Non saranno rilasciate nuove tessere:
- agli studenti che hanno terminato il ciclo di studi (quinte classi nell’a.s. 2025/2026);
- a tutti gli studenti che, a seguito di verifiche d’ufficio, risultino non più aventi diritto all’abbonamento gratuito (es. cambio di residenza o istituto scolastico, trasferimento in altro comune..etc etc)