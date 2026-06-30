Messina, al via le richieste per gli abbonamenti gratuiti ATM per l’anno scolastico 2026/2027

Dal 17 agosto 2026 al 30 settembre 2026 sarà attiva la piattaforma online per le nuove istanze. Confermate le modalità di rinnovo automatico per gli studenti già in possesso della tessera magnetica

Atm-Messina

Il Comune di Messina informa che, a partire dalle ore 9.00 di lunedì 17 agosto 2026 e fino alle ore 23.59 di mercoledì 30 settembre 2026, sarà possibile inoltrare le richieste per il rilascio dell’abbonamento gratuito A.T.M. valido per l’anno scolastico 2026/2027, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale disponibile al seguente link: https://sportellotelematico.comune.messina.it/procedure%3Ac_f158%3Aabbonamento.gratuito%3Bdomanda?source=1659.

La presentazione della domanda si considera conclusa con successo solo dopo la ricezione, all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione, del numero di protocollo assegnato dal sistema.

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse via e-mail, PEC o altri canali.

Nel dettaglio:

  • Studenti già in possesso della tessera magnetica: non dovranno presentare alcuna istanza. Dopo le verifiche d’ufficio, effettuate per tramite delle segreterie scolastiche, riceveranno automaticamente la nuova tessera presso la scuola frequentata.
  • Studenti che iniziano il I° anno delle scuole superiori: se già in possesso di tessera, dovranno ritirare la nuova tessera presso la scuola media di provenienza ( a.s. 2025/2026).
  • Studenti iscritti a corsi di formazione professionale (in assolvimento dell’obbligo scolastico) : Anche chi è già in possesso di tessera dovrà presentare nuova istanza e allegare il certificato di iscrizione al corso per l’anno scolastico 2026/2027.

Tutti gli studenti sono invitati a verificare la validità della tessera magnetica prima dell’utilizzo, per evitare di incorrere in eventuali sanzioni.

Non saranno rilasciate nuove tessere:

  • agli studenti che hanno terminato il ciclo di studi (quinte classi nell’a.s. 2025/2026);
  • a tutti gli studenti che, a seguito di verifiche d’ufficio, risultino non più aventi diritto all’abbonamento gratuito (es. cambio di residenza o istituto scolastico, trasferimento in altro comune..etc etc)
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