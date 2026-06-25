Messina, al via il calendario di eventi dell’Ordine degli Architetti

L’Ordine degli Architetti di Messina e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo promuovono un intenso calendario di eventi per riportare la grande progettazione e la ricerca teorica al centro del dibattito locale, ospitando i protagonisti del panorama nazionale e internazionale. Sabato, il fitto programma prenderà il via a Taormina, dove l’architetto di fama internazionale Mario Cucinella terrà una lectio magistralis all’interno della cornice del Thinkingreen, il salotto dell’economia sostenibile. Noto per il suo approccio olistico e profondamente radicato nella sostenibilità ambientale, Cucinella è una delle figure più influenti del design e dell’architettura italiana contemporanea. I suoi progetti rispondono attivamente alle sfide della crisi climatica, integrando strategie energetiche passive e attive e traendo ispirazione da elementi naturali come il sole, il vento e la vegetazione.

Lunedì Cucinella fa il bis a Messina, sarà ospite d’eccezione presso la Vittoria House of Charme

Lunedì Cucinella fa il bis a Messina, sarà ospite d’eccezione presso la Vittoria House of Charme (Piazza Vittoria n. 7) alle ore 18:30 per una seconda attesissima Lectio Magistralis dal titolo “Empatia Creativa”, che offrirà ai partecipanti anche il riconoscimento di 2 crediti formativi. Sarà l’occasione per approfondire la poetica di un progettista che ha firmato opere iconiche in tutto il mondo. Il 3 luglio il dialogo sulla grande progettazione proseguirà con l’avvio delle “Conversazioni Territoriali”, un ciclo di sette incontri che si snoderà fino al 18 dicembre 2026. Curato dal Dipartimento Politiche Culturali dell’Ordine degli Architetti in collaborazione con la Fondazione, il programma nasce con l’obiettivo di aprire una riflessione profonda sullo stato dell’architettura contemporanea.

Il primo appuntamento vedrà il confronto ravvicinato tra lo studio MDU architetti di Prato e la realtà locale UFO di Pace del Mela (Messina), inaugurando così un percorso di scambio culturale che punterà a trasformare la città in un laboratorio di idee e visioni future. Con questo fitto calendario di appuntamenti, l’Ordine e la Fondazione degli Architetti di Messina confermano la volontà di rimettere al centro della vita civile e culturale del territorio il valore del progetto. L’intento è trasformare Messina e la sua provincia in un polo attrattivo per il dibattito architettonico contemporaneo, offrendo alla comunità di professionisti e cittadini un’occasione unica di aggiornamento, confronto e ispirazione.