Messina, al via i lavori per la nuova mensa scolastica dell’Istituto “Giuseppe Catalfamo”

Oggi, giovedì 4 giugno 2026, ha preso concretamente avvio il cantiere per la realizzazione della nuova mensa scolastica presso l’Istituto “Giuseppe Catalfamo” – Plesso Sant’Annibale, intervento inserito nell’ambito del Programma PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1, Investimento 1.2. L’inizio effettivo dei lavori è stato segnato dall’esecuzione dello scavo di fondazione della nuova struttura. Per garantire le migliori condizioni di sicurezza e limitare al minimo le interferenze con le attività scolastiche, l’avvio delle opere è stato programmato in concomitanza con l’inizio del periodo vacanziero, caratterizzato da una minore presenza di utenza all’interno dell’istituto. L’intervento, prevede la realizzazione di una moderna mensa scolastica destinata a migliorare i servizi offerti agli studenti e a favorire l’estensione del tempo scuola, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’appalto integrato riguarda i lavori e i servizi relativi all’architettura e all’ingegneria

L’appalto integrato riguarda i lavori e i servizi relativi all’architettura e all’ingegneria per il progetto denominato “Realizzazione della nuova mensa scolastica presso l’Istituto Giuseppe Catalfamo, Plesso Sant’Annibale”, identificato dal CUP F45E22000240006 e dal CIG A003B5572D. Committente dell’opera è il Comune di Messina, mentre l’esecuzione dei lavori è affidata alla società EDILTOR S.r.l., con sede legale a Pedara, in provincia di Catania.

L’appalto è stato aggiudicato con un ribasso d’asta del 22,424%. Il valore complessivo del progetto ammonta a 461.874,54 euro, di cui 320.427,65 euro destinati ai lavori, 16.024,01 euro agli oneri per la sicurezza, 15.806,64 euro alle spese di progettazione e 105.047,20 euro alle somme a disposizione dell’Amministrazione. L’importo contrattuale è pari a 280.405,60 euro oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e delle spese di progettazione relative al progetto di fattibilità tecnico-economica. La direzione dei lavori è affidata all’ing. Luigi Di Bartolo, mentre il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è svolto dal dott. Letterio Rodilosso. L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel potenziamento dell’edilizia scolastica cittadina e nel miglioramento dei servizi destinati alla popolazione studentesca, attraverso interventi strategici finanziati con le risorse del PNRR.