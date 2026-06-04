Messina, al Museo “Accascina” la mostra filatelica su Antonello e la biodiversità mediterranea

Arte, cultura e sostenibilità ambientale si fondono in un evento espositivo di eccezionale valore. Il prossimo 5 giugno 2026, alle ore 11:00, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, sarà inaugurata presso il Museo Regionale Accascina di Messina la Mostra filatelica tematica: “Antonello da Messina: vita, opere e biodiversità mediterranea nei francobolli”. L’esposizione è dedicata nello specifico alla Natura e Biodiversità in Antonello da Messina ed è nata dalla virtuosa collaborazione tra il Circolo Filatelico Peloritano, l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, AssoCEA Messina APS e la Città Metropolitana di Messina – Nodo InFEA*. L’iniziativa si pone come ideale e stringente coronamento della 1^ #MaratonaNatura in Sicilia, svoltasi con grande successo dal 20 al 24 maggio 2026.

Un luogo simbolo tra Cultura e Rete Natura 2000

La scelta del Museo Regionale non è casuale. L’istituzione sorge infatti in un contesto fortemente simbolico e riconosciuto come Custode della Macchia Mediterranea. I suoi giardini esterni conservano preziose specie autoctone messe a dimora in collaborazione con l’Orto Botanico di Messina, e l’intera area è situata all’interno della Rete Natura 2000 ZPS ITA 030042. Un legame visivo e scientifico che unisce il patrimonio storico-artistico custodito all’interno delle sale con la tutela della biodiversità esterna.

Il percorso espositivo e i capolavori di Antonello

La mostra propone un viaggio inedito attraverso la filatelia tematica, capace di raccontare non solo la biografia e la produzione del più grande maestro del Rinascimento siciliano, ma anche la ricchezza degli ecosistemi mediterranei spesso evocati, sfumati o dettagliati nelle sue opere.

Le dichiarazione dei promotori

“Celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente attraverso il genio di Antonello da Messina significa riconoscere come l’identità culturale e l’identità paesaggistica del Mediterraneo siano indissolubili. La filatelia diventa qui uno strumento di divulgazione formidabile, capace di connettere l’esattezza del dettaglio pittorico antonelliano con la fragilità e la bellezza della nostra biodiversità, all’interno di uno scrigno d’arte inserito nella Rete Natura 2000.” L’invito a partecipare è rivolto alla cittadinanza, agli appassionati d’arte, ai filatelici e a tutti coloro che hanno a cuore la tutela del nostro patrimonio naturale.

*Patrocinio e uso del logo richiesto.