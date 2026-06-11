Messina, al Monte di Pietà la mostra dedicata a Bruno Samperi

Lunedì 15 giugno, alle ore 18, il Monte di Pietà di Messina ospiterà l’inaugurazione della mostra “Pitture e Grafiche”, un’esposizione dedicata all’opera di Bruno Samperi, figura di rilievo della scena artistica contemporanea messinese. L’evento, aperto al pubblico fino al 29 giugno, propone un percorso che permette di apprezzare da vicino la capacità dell’artista di coniugare spontaneità e controllo tecnico, frutto di anni di formazione autodidatta e di pratica costante tra inchiostri tipografici e colori. Nato a Messina nel 1933, Samperi avvia la propria esperienza negli anni Cinquanta, muovendo i primi passi tra le macchine della tipografia di famiglia e le frequentazioni della galleria “Il Fondaco”, punto di riferimento per il dibattito culturale cittadino. Refrattario alle logiche di carriera e alle etichette convenzionali, egli rifiuta la definizione di “artista” e preferisce considerarsi un “apprendista artigiano”, convinto che ogni opera nasca dall’esperienza personale e dal dialogo con la storia dell’arte.

Ha esordito nel 1964 vincendo un premio in una collettiva di pittura estemporanea, per poi proseguire con numerose esposizioni personali e riconoscimenti, tra cui il Premio “Tavolozza d’Oro” e la mostra alla Galleria Aleph di Milano. La sua poetica si sviluppa tra figurazione e informale, con una predilezione per la natura, spesso interprete di paesaggi, fiori e composizioni che trasmettono emozioni delicate e suggestioni visive. Anche nei lavori più rapidi, il segno resta nitido e la struttura compositiva solida, a testimonianza di una pratica guidata dall’urgenza espressiva più che dalla notorietà. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e rappresenterà un’opportunità per approfondire la conoscenza di un autore che ha contribuito in maniera significativa alla storia culturale della città dello Stretto, conservando sempre la propria autonomia e libertà creativa.