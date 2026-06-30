Messina, a Palazzo Zanca la presentazione del MIRA: sarà presente il ministro Giuli

Giovedì 2 luglio 2026, alle ore 11, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione del MIRA – Mediterranean Institute for Research and Arts/Istituto Mediterraneo per la Ricerca e le Arti, nuovo polo culturale dedicato alla ricerca, alla formazione e alla produzione artistica contemporanea nel Mediterraneo. Alla conferenza prenderà parte il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Messina, Federico Basile, interverranno la rettrice dell’Università degli Studi di Messina, Giovanna Spatari, il direttore generale dell’Unità di Missione per la Cooperazione Culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato del Ministero della Cultura, Angelo Piero Cappello, e il dirigente della medesima Unità di missione, Chiara Ianeselli. All’incontro prenderanno parte anche le autorità civili, militari e religiose della città.

Promosso dal Ministero della Cultura, dal Comune di Messina e dall’Università degli Studi di Messina, con il supporto della Fondazione MAXXI nella fase di avvio, il MIRA avrà sede nelle Torri Morandi e a Villa Pace e nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Sicilia quale piattaforma di dialogo tra Europa, Africa e Medio Oriente attraverso programmi di ricerca, formazione, produzione artistica e cooperazione culturale internazionale. Nel corso della conferenza saranno illustrate le linee programmatiche dell’Istituto e presentate le prime attività previste per l’autunno 2026. Al termine della conferenza stampa si terrà la cerimonia di svelamento della scultura “La Fontana Ferma”, opera di Piero Pizzi Cannella, collocata nell’area dell’ex Fiera di Messina. Nel pomeriggio, a Reggio Calabria, sarà inaugurata una seconda installazione di “La Fontana Ferma”, realizzata dallo stesso artista nell’ambito del progetto promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.