Messina, a Palazzo Zanca accolta la delegazione dell’Amministrazione marittima ucraina

Il sindaco Federico Basile ha ricevuto a Palazzo Zanca, a Messina, una delegazione dell’Amministrazione marittima ucraina, accompagnata dal Capitano di Fregata Daniele Esibini del Centro di Formazione Specialistica della Guardia Costiera di Messina e dal Capitano di Vascello Massimo Mosconi, Project Leader del progetto europeo Twinning promosso dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La delegazione è in Italia nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea denominato “Institutional Support to the State Service for Maritime, Inland Waterway Transport and Shipping of Ukraine in the Implementation of the EU Acquis, Norms and Standards on Maritime Safety”, finalizzato a supportare l’Ucraina nel processo di adeguamento delle proprie normative agli standard europei e internazionali in materia di sicurezza marittima, trasporto per vie navigabili interne e navigazione commerciale. A seguito di un’accurata selezione, l’Unione Europea ha affidato all’Italia la realizzazione del progetto, proposto dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in partenariato con la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova. Le attività formative hanno coinvolto i centri di formazione di Genova e Messina attraverso corsi specialistici online, seminari e visite di studio, con l’obiettivo di trasferire competenze, procedure operative e buone pratiche in linea con la normativa europea.

Basile ha espresso apprezzamento per l’importante iniziativa di cooperazione internazionale

Nel corso del cordiale incontro, il sindaco Basile ha espresso apprezzamento per l’importante iniziativa di cooperazione internazionale, evidenziando il ruolo strategico del mare quale strumento di dialogo, sviluppo e integrazione tra i popoli. “Messina è una città che vive il mare come elemento identitario e motore di crescita. Siamo lieti di accogliere questa delegazione e di contribuire, attraverso le eccellenze professionali e formative presenti sul nostro territorio, a un progetto che promuove la cooperazione istituzionale, la sicurezza della navigazione e il percorso di integrazione europea dell’Ucraina. Auspichiamo che questa esperienza possa rafforzare ulteriormente i rapporti di amicizia e collaborazione tra le nostre comunità”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

I rappresentanti dell’Amministrazione marittima ucraina hanno ringraziato il Sindaco per la calorosa accoglienza ricevuta e per la disponibilità dimostrata dall’Amministrazione comunale, manifestando vivo apprezzamento per la città di Messina, per la sua vocazione marittima e per il contributo offerto nell’ambito delle attività formative previste dal progetto. L’incontro si è concluso con uno scambio di doni istituzionali e con il comune auspicio di consolidare ulteriormente le relazioni di collaborazione tra le istituzioni coinvolte, nel segno della condivisione di competenze, valori e buone pratiche al servizio della sicurezza e dello sviluppo del settore marittimo.