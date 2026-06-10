Messina, a Naso la terza edizione “Ciuri Arti e Culuri”

Colori, arte, musica e tradizioni popolari torneranno ad animare le vie del centro storico di Naso, domenica 14 giugno, grazie a “Ciuri Arti e Culuri”. Organizzata per la terza volta consecutiva dalla Pro Loco, presieduta da Giovanni Sapienza, con il patrocinio del Comune, la manifestazione celebrerà l’identità e le bellezze del territorio attraverso un ricco programma di eventi e spettacoli. Sarà un pomeriggio domenicale intenso, un’interessante occasione di promozione culturale e territoriale. L’iniziativa si svolgerà in uno dei borghi più suggestivi della Sicilia, incastonato tra i monti Nebrodi e affacciato sul panorama delle Isole Eolie, in un periodo dell’anno particolarmente favorevole alla scoperta delle sue bellezze. Taglio del nastro alle ore 16.30 con la sfilata dei Giganti di Bellantone e l’accensione della mongolfiera in piazza Roma.

Alle 17.30, nel centro storico, andrà in scena “CircoZoo”, spettacolo di marionette curato da Enzo Scandurra. Alle 18.00 la compagnia Joculares presenterà “Ci vuole calma”, mentre alle 20.00 sarà la volta di Cristina Dainotti con “Le Teste di Moro”. A chiudere e per tutta la sera, in piazza Roma, sarà la musica dal vivo di “The Big Band Theory”, che accompagnerà il pubblico in una coinvolgente festa all’aperto. Lungo le vie del centro storico non mancheranno inoltre esposizioni di opere d’arte, una mostra di mezzi d’epoca e l’animazione del Gruppo Folk città di Naso, elementi che arricchiranno ulteriormente il percorso della manifestazione e contribuiranno a creare un’atmosfera unica tra tradizione e creatività.

““Ciuri Arti e Culuri” è una manifestazione che racconta l’anima più autentica di Naso e rappresenta un’importante occasione di promozione del nostro territorio – afferma il sindaco Gaetano Nanì –. Eventi come questo contribuiscono a valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Un ringraziamento va alla Pro Loco e a tutti i volontari che, con impegno e passione, rendono possibile questa iniziativa e tante altre attività a beneficio del paese. La mia amministrazione sarà sempre al loro fianco”. Domenica 14 giugno il centro storico di Naso si vestirà di colori, musica e tradizioni, confermando “Ciuri Arti e Culuri” come uno degli appuntamenti più attesi di questo anticipo di sui Nebrodi.