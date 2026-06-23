Messina, a Briga Superiore sopralluogo di Antonio De Luca sul torrente: “servono interventi strutturali”

Un sopralluogo per verificare le criticità del torrente di Briga Superiore e individuare possibili soluzioni per la messa in sicurezza dell’area. L’on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, insieme a parte del gruppo del movimento 5 stelle del primo quartiere, ha incontrato questa mattina residenti e tecnici per fare il punto sulle condizioni del torrente che attraversa il villaggio. Su invito del deputato, hanno preso parte l’ing. Rosario Celi, dirigente dell’Autorità di Bacino, e l’ing. Fabio Bongiovanni, in rappresentanza della Protezione Civile, insieme ai residenti della zona che hanno illustrato le problematiche con cui convivono quotidianamente.

E’ emersa la necessità di intervenire sia sulla fitta vegetazione che invade l’intero l’alveo del torrente

Nel corso del sopralluogo è emersa la necessità di intervenire sia sulla fitta vegetazione che invade l’intero l’alveo del torrente, sia sulla carenza di infrastrutture che consentano un accesso sicuro delle abitazioni situate oltre il corso d’acqua. In particolare, alcune famiglie sono costrette ad attraversare il torrente per raggiungere le proprie case e, nel tempo, hanno realizzato passerelle di fortuna per poter superare il corso d’acqua. Una situazione che diventa particolarmente critica in caso di maltempo o di aumento della portata idrica. Una condizione che evidenzia la necessità di un intervento strutturale definitivo per garantire sicurezza e accessibilità.

“Quella di Briga Superiore è una situazione che richiede attenzione e programmazione – dichiara Antonio De Luca – perché da un lato occorre intervenire con urgenza sul taglio della vegetazione, attività che rientra nelle competenze del Comune; dall’altro è necessario avviare un percorso che porti alla realizzazione di un intervento strutturale capace di garantire in modo definitivo l’attraversamento del torrente e l’accesso in sicurezza alle abitazioni”.

Nel corso dell’incontro i tecnici hanno annunciato la predisposizione, nelle prossime settimane, di un progetto di massima per valutare le possibili soluzioni da adottare. “Mi sono messo a disposizione affinché, una volta definito il progetto, si possano individuare e reperire le risorse necessarie per la sua realizzazione. La sicurezza dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta e le istituzioni devono lavorare insieme per fornire risposte concrete ai residenti di questo territorio”, conclude Antonio De Luca unitamente ai candidati del Movimento 5 Stelle alla prima Circoscrizione dell’ultima tornata elettorale.