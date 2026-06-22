Messi eterno, doppietta all’Austria: superato Klose, è il miglior marcatore della storia dei Mondiali

Lionel Messi riscrive ancora la storia del calcio mondiale. Dopo il rigore sbagliato al 9’ della sfida tra Argentina e Austria, la Pulce si rialza, colpisce al 39’ e poi completa l’opera nel finale con una doppietta che consegna all’Albiceleste il 2-0 e la qualificazione. Con queste due reti, Messi sale a 18 gol complessivi nella storia dei Mondiali, superando Miroslav Klose, fermo a quota 16, diventando ufficialmente il miglior marcatore di sempre in Coppa del Mondo. Una notte da leggenda per il numero 10 argentino, alla sua sesta partecipazione al torneo.

Dal rigore fallito al gol storico

La partita era iniziata nel modo più difficile per Messi. Al 9’ del primo tempo, il capitano argentino fallisce un penalty davanti ad Alexander Schlager, lasciando momentaneamente il risultato in equilibrio. Ma il fuoriclasse dell’Albiceleste non si lascia condizionare dall’errore.

A pochi minuti dall’intervallo, Messi avvia l’azione, fa partire il contropiede dell’Argentina, sfrutta il velo di Almada e infila in controtempo l’incolpevole portiere austriaco. È il gol dell’1-0, ma soprattutto una rete destinata a entrare nella storia: la numero 17 per lui in una Coppa del Mondo, quella che gli consente di superare definitivamente Klose nella classifica dei cannonieri mondiali.

La fame di Leo nel finale

Nei minuti di recupero, però, Messi non si accontenta. Con la sua consueta fame di gol, si fionda sulla respinta di Schlager e riesce a bucare il muro dei difensori austriaci, firmando il 2-0 e la doppietta personale.

La Pulce porta così a 5 reti il suo bottino in questa edizione del torneo e conferma, ancora una volta, di essere un campione senza tempo. I numeri parlano per lui: 122 gol in 201 partite con l’Argentina e 943 marcature complessive in carriera.

A 38 anni, Messi continua a decidere, segnare e scrivere pagine irripetibili. Con un giocatore così, per l’Argentina, tutto diventa più facile.