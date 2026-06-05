Mentre l’Italia cavalca il “No”, in Danimarca ecco Storstrøm: il terzo ponte più lungo paese si presenta al mondo tra alta velocità, bici e auto

Il nuovo Ponte Storstrøm sarà uno dei pochi ponti al mondo capaci di integrare in modo così completo tre dimensioni della mobilità contemporanea: alta velocità ferroviaria, strada a doppia carreggiata e pista ciclabile. È questo l’elemento più innovativo dell’opera, quello che la rende non solo una grande infrastruttura, ma anche una visione concreta di futuro. Da una parte c’è la ferrovia veloce, cioè la possibilità di spostare persone e merci in modo più rapido, efficiente e sostenibile. Dall’altra c’è la strada, necessaria per garantire continuità ai collegamenti automobilistici e ai flussi territoriali. Accanto a tutto questo c’è la pista ciclabile, che rappresenta il volto più immediato della mobilità green e conferma l’attenzione danese verso un modello di trasporto integrato, moderno e rispettoso dell’ambiente.

Il messaggio è chiaro: le grandi opere non sono il contrario della sostenibilità. Se progettate bene, possono essere uno degli strumenti principali della transizione ecologica. Un ponte che porta treni veloci, auto e biciclette non è un’opera del passato, ma una piattaforma di mobilità del futuro. È la dimostrazione che infrastrutture e ambiente possono camminare insieme, se la politica e la società hanno il coraggio di programmare, decidere e costruire.

Un’opera europea nel corridoio scandinavo-mediterraneo

Il Ponte Storstrøm non ha soltanto un valore locale. È un’infrastruttura strategica del corridoio europeo scandinavo-mediterraneo, destinato a rafforzare i collegamenti tra la Danimarca, la Germania e il resto d’Europa attraverso il futuro asse del Fehmarn Belt. Questo significa che il ponte non serve soltanto a collegare due sponde, ma a inserirsi in una rete continentale di trasporti, scambi, mobilità e sviluppo.

La Danimarca, ancora una volta, dimostra di ragionare in grande. Non costruisce un ponte soltanto per risolvere un problema locale, ma per collocarsi dentro le grandi direttrici europee. È questa la differenza tra chi vede le infrastrutture come un costo e chi le considera un investimento. Un ponte può accorciare distanze, migliorare i tempi di percorrenza, rafforzare la competitività, ridurre l’isolamento dei territori e rendere più efficiente l’intero sistema dei trasporti.

In questo senso, il nuovo Storstrøm non è solo un’opera danese. È un’opera europea. È un pezzo di una visione più ampia, nella quale il Nord Europa si collega sempre meglio al cuore del continente, investendo su ferrovia, tecnologia, sostenibilità e intermodalità.

Il ruolo italiano: Itinera e il know-how delle imprese del nostro Paese

Dentro questa grande opera danese c’è anche un pezzo importante di Italia. Il nuovo Ponte Storstrøm è stato realizzato da Itinera, società Epc del gruppo Astm, confermando la capacità delle imprese italiane di essere protagoniste nelle grandi infrastrutture internazionali.

È un dato che dovrebbe far riflettere. Le aziende italiane sono in grado di progettare, realizzare e completare opere complesse all’estero, contribuendo allo sviluppo infrastrutturale di Paesi avanzati come la Danimarca. Eppure, in Italia, troppo spesso, le stesse competenze vengono frenate da polemiche infinite, ricorsi, diffidenze ideologiche, burocrazia e da una cultura del sospetto che trasforma ogni grande opera in un campo di battaglia permanente.

Il caso danese dimostra che il know-how italiano esiste, è competitivo e viene riconosciuto anche fuori dai confini nazionali. La domanda, allora, è inevitabile: perché ciò che l’Italia riesce a costruire per gli altri diventa così difficile da realizzare a casa propria?

Sette anni di lavoro e mille posti creati: le grandi opere generano occupazione

Alla costruzione del nuovo ponte hanno lavorato operai di 27 nazionalità. In sette anni sono stati creati circa 1.000 posti di lavoro. Anche questo è un elemento decisivo nel racconto dell’opera: le grandi infrastrutture non sono soltanto cemento, acciaio e piloni. Sono anche lavoro, competenze, formazione, indotto, professionalità e cooperazione internazionale.

Un cantiere di questa portata non produce benefici soltanto nel giorno dell’inaugurazione. Li produce durante la costruzione, attraverso l’occupazione diretta e indiretta, e continuerà a produrli dopo, grazie al miglioramento dei collegamenti, alla riduzione dei tempi, all’aumento della capacità ferroviaria e alla maggiore efficienza della rete.

Questo è un punto spesso dimenticato nel dibattito italiano sulle grandi opere. Quando si parla di infrastrutture, ci si concentra quasi sempre sulle paure, sulle criticità, sui rischi, sulle opposizioni. Molto meno si parla delle opportunità: lavoro, crescita, sviluppo, connessioni, attrattività, mobilità moderna. Il nuovo Storstrøm ricorda invece che un grande ponte è anche una grande occasione economica e sociale.

La festa del ponte: una gara ciclistica tra passato e futuro

Le celebrazioni per il nuovo Ponte Storstrøm si apriranno con una gara ciclistica amatoriale che attraverserà il ponte nuovo e il ponte storico parallelo. È un’immagine potente: cittadini in bicicletta tra la vecchia infrastruttura inaugurata nel 1937 e la nuova opera del XXI secolo.

In quella pedalata simbolica c’è molto più di un evento celebrativo. C’è il passaggio tra due epoche. Da un lato il ponte storico, che ha accompagnato la Danimarca per quasi novant’anni. Dall’altro il nuovo ponte, pensato per l’alta velocità ferroviaria, per il traffico moderno e per la mobilità ciclabile. È una cerimonia che racconta il modo in cui un Paese maturo celebra il progresso: coinvolgendo i cittadini, valorizzando la memoria e aprendo fisicamente una strada verso il futuro.

La scelta di partire con una gara ciclistica è anche una dichiarazione culturale. La Danimarca non inaugura un’infrastruttura soltanto come opera tecnica, ma come spazio vissuto, attraversato, condiviso. Il ponte diventa un luogo della comunità, non soltanto un collegamento tra due punti geografici.

Danimarca avanti anni luce: quando le infrastrutture diventano visione di Paese

Il nuovo Ponte Storstrøm conferma ancora una volta quanto la Danimarca sia avanti nella capacità di programmare, realizzare e valorizzare le grandi infrastrutture. Il Paese scandinavo non si limita a parlare di transizione ecologica, mobilità sostenibile e collegamenti europei: li costruisce.

La Danimarca investe in ponti, tunnel, ferrovie veloci, piste ciclabili, corridoi internazionali. Guarda al futuro con pragmatismo, senza trasformare ogni opera in uno scontro ideologico infinito. È questa la vera distanza rispetto a una parte del dibattito italiano, dove troppo spesso il “no” precede qualsiasi valutazione tecnica, economica o sociale.

Nel caso danese, il ponte viene considerato uno strumento per unire territori, migliorare la mobilità, rafforzare i collegamenti con l’Europa e accompagnare la transizione verso un sistema di trasporti più moderno. In Italia, invece, una parte del Paese continua a guardare alle grandi opere come a un problema da fermare, più che come a una possibilità da governare.

Il confronto inevitabile con il Ponte sullo Stretto

Guardando al nuovo Ponte Storstrøm, il pensiero corre inevitabilmente al Ponte sullo Stretto di Messina. Il parallelo non riguarda le caratteristiche tecniche delle due opere, diverse per dimensioni, contesto e complessità. Riguarda soprattutto l’approccio culturale.

Da una parte c’è un Paese, la Danimarca, che inaugura il terzo ponte più lungo della sua storia, integrando alta velocità, auto e bici dentro una visione europea della mobilità. Dall’altra c’è l’Italia, dove il Ponte sullo Stretto continua a essere oggetto di polemiche, resistenze e narrazioni spesso più ideologiche che tecniche.

Il tema non è negare che ogni grande opera debba essere studiata, valutata, controllata, progettata con rigore e realizzata nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Il tema è un altro: un Paese può permettersi di dire sempre no? Può continuare a rinviare le infrastrutture strategiche per decenni? Può parlare di sviluppo del Sud, di continuità territoriale, di alta velocità, di Europa e di Mediterraneo, e poi fermarsi davanti al collegamento più importante tra la Sicilia e il continente?

Il Ponte sullo Stretto e l’Alta Velocità fino alla Sicilia

Il punto più importante, spesso sottovalutato, riguarda la ferrovia. Il Ponte sullo Stretto non sarebbe soltanto un’opera stradale. Il suo valore principale starebbe proprio nella possibilità di dare continuità al sistema ferroviario e di portare l’Alta Velocità, o comunque un collegamento ferroviario moderno e competitivo, fino alla Sicilia.

È lo stesso principio che rende strategico il nuovo Ponte Storstrøm: la ferrovia veloce non si ferma davanti al mare, ma attraversa il collegamento e diventa parte di una rete più ampia. Allungare l’Alta Velocità verso la Sicilia significherebbe cambiare la geografia dei collegamenti meridionali. Significherebbe ridurre i tempi, rendere più competitivo il treno rispetto ad altre modalità di trasporto, migliorare la mobilità di persone e merci, rafforzare la centralità del Mezzogiorno e collegare meglio la più grande isola del Mediterraneo al resto del Paese e dell’Europa.

Un ponte non divide: un ponte unisce territori, economie e opportunità

Chi si oppone per principio alle grandi opere spesso descrive i ponti come ferite nel paesaggio o come imposizioni calate dall’alto. Ma la storia delle infrastrutture dimostra il contrario: un ponte, quando è progettato bene, non divide. Un ponte unisce.

Unisce comunità che prima erano separate. Unisce economie che faticavano a dialogare. Unisce mercati, porti, ferrovie, strade, città, persone. Unisce anche tempi diversi: il passato di territori spesso rimasti ai margini e il futuro di un sistema di mobilità più moderno.

Il nuovo Storstrøm lo dimostra in modo evidente. Dove c’era un vecchio ponte ormai superato, la Danimarca ha costruito un collegamento nuovo, capace di guardare ai prossimi decenni. Non ha scelto l’immobilismo. Non ha scelto la nostalgia. Ha scelto l’innovazione.

La cultura del “no” e il prezzo dell’immobilismo

In Italia, invece, la cultura del “no” continua a essere una forza potente. Ogni grande opera viene spesso accompagnata da una lunga stagione di contestazioni, sospetti, rinvii e divisioni. Il risultato è che il Paese perde tempo, competitività e occasioni di sviluppo.

Naturalmente il dissenso è legittimo. In una democrazia, ogni opera deve poter essere discussa. Ma discutere non può significare bloccare tutto per sempre. Valutare non può diventare rinviare all’infinito. Proteggere l’ambiente non può trasformarsi automaticamente nel rifiuto di qualunque infrastruttura, anche quando l’opera può favorire proprio una mobilità più sostenibile, spostando traffico su ferro e riducendo inefficienze strutturali.

Il caso danese mostra un’altra strada: pianificare, progettare, costruire, inaugurare. È una sequenza apparentemente normale, ma che in Italia, per troppe opere, diventa un percorso accidentato e interminabile. E il prezzo lo pagano i cittadini, i territori e le nuove generazioni.

Grandi opere e ambiente: il falso conflitto da superare

Il nuovo Ponte Storstrøm aiuta anche a superare un equivoco: quello secondo cui le grandi opere sarebbero sempre nemiche dell’ambiente. In realtà, una grande infrastruttura può essere parte della soluzione, se favorisce il trasporto ferroviario, riduce colli di bottiglia, migliora l’efficienza dei collegamenti e integra forme di mobilità sostenibile.

Un ponte con alta velocità ferroviaria, carreggiata stradale e pista ciclabile non è un monumento al traffico del passato. È una piattaforma integrata di mobilità. È il contrario dell’immobilismo. È un modo per rendere i collegamenti più rapidi, più ordinati, più sicuri e più sostenibili.

Lo stesso ragionamento vale per lo Stretto. Se il Ponte sullo Stretto venisse considerato soltanto come un’opera automobilistica, se ne perderebbe la portata reale. Il nodo decisivo è il collegamento ferroviario, la continuità della rete, la possibilità di rendere più veloce e competitivo il trasporto su ferro tra Sicilia e continente.

La lezione danese per l’Italia e per il Mezzogiorno

La Danimarca, inaugurando il nuovo Ponte Storstrøm, offre una lezione chiara all’Italia: il futuro non si aspetta, si costruisce. Le infrastrutture non sono slogan, ma cantieri, lavoro, tecnologia, collegamenti e capacità di visione.

Per il Mezzogiorno questa lezione è ancora più importante. Il Sud non ha bisogno di restare prigioniero di un eterno dibattito tra favorevoli e contrari. Ha bisogno di collegamenti moderni, ferrovie efficienti, porti integrati, strade sicure, reti logistiche competitive e continuità territoriale. Ha bisogno di essere messo nelle condizioni di competere, non di essere consolato con promesse generiche.

Il Ponte sullo Stretto, in questa prospettiva, non sarebbe una scorciatoia simbolica, ma un tassello di un disegno più ampio. Da solo non risolverebbe tutti i problemi del Sud, ma senza collegamenti moderni il Sud continuerà a pagare il prezzo dell’isolamento infrastrutturale. La vera domanda non è se serva un ponte. La vera domanda è se l’Italia voglia davvero collegare la Sicilia all’Europa ferroviaria del futuro.

Dal Nord Europa allo Stretto: il futuro passa dai collegamenti

Il nuovo Ponte Storstrøm mostra che le nazioni più avanzate non hanno paura dei collegamenti. Li progettano, li finanziano, li costruiscono e li celebrano. Lo fanno perché sanno che la mobilità è una condizione dello sviluppo, non un dettaglio tecnico.

In Danimarca, un ponte di circa 4 chilometri diventa parte di una strategia europea. In Italia, il Ponte sullo Stretto potrebbe diventare la porta ferroviaria e stradale tra il continente e la Sicilia, tra l’Europa e il Mediterraneo. Ma per farlo serve una scelta culturale prima ancora che tecnica: smettere di considerare ogni grande opera come una minaccia e iniziare a valutarla come una possibilità.

Il 6 giugno, con l’inaugurazione del Ponte Storstrøm, la Danimarca confermerà di essere un Paese capace di guardare lontano. L’Italia dovrebbe osservare con attenzione. Perché mentre altri costruiscono ponti per accorciare distanze, noi troppo spesso costruiamo muri di polemiche che allungano i tempi, frenano lo sviluppo e impediscono al Paese di correre.