Memorial Paolo Marino 2026, sport e solidarietà sul Lungomare di Cannitello: record per Andrea Meduri

Nella manifestazione podistica tenutasi sul Lungomare di Cannitello, Villa San Giovanni, l'atleta reggino Andrea Meduri migliora il primato regionale M35

Memorial Paolo Marino

Migliorato il primato regionale M35 per l’atleta reggino Andrea Meduri

Una giornata di sport, memoria e impegno sociale ha animato il Lungomare di Cannitello, a Villa San Giovanni, in occasione del Memorial Paolo Marino 2026, manifestazione podistica che si è confermata appuntamento di rilievo nel panorama dell’atletica su strada. La gara, una 5 chilometri omologata FIDAL, ha richiamato atleti e appassionati provenienti dalla Calabria, dalla Sicilia e anche da altre regioni, trasformando il suggestivo scenario dello Stretto in un grande circuito di partecipazione e solidarietà.

L’evento non ha avuto soltanto una valenza sportiva. Al centro della manifestazione, infatti, vi è stato anche un importante obiettivo sociale: la raccolta fondi a favore dell’Associazione AISLA Calabria, realtà impegnata nel sostegno alle persone affette da SLA e alle loro famiglie. Un messaggio forte, che ha unito competizione, sensibilizzazione e spirito comunitario.

Il programma della giornata ha previsto diverse batterie, a partire dalla Family Run non competitiva, pensata per coinvolgere famiglie, cittadini e semplici appassionati in un clima di festa e condivisione. A seguire, spazio all’agonismo con quattro batterie competitive, che hanno visto al via numerosi atleti pronti a confrontarsi su un percorso veloce e tecnico.

Non sono mancati risultati di grande rilievo. Diversi i record regionali migliorati rispetto alla scorsa stagione, a testimonianza dell’alto livello tecnico della manifestazione. Tra i protagonisti si è distinto ancora una volta l’atleta reggino Andrea Meduri, tesserato Violettaclub, capace di migliorare il proprio primato regionale Master 35 fermando il cronometro a 16’38”. Un risultato che gli è valso la quinta posizione assoluta ex aequo e il secondo miglior tempo tra gli atleti calabresi.La prestazione di Meduri assume un valore ancora maggiore considerando le condizioni fisiche non ottimali con cui l’atleta si è presentato al via. Il trentottenne reggino, debilitato nei giorni precedenti da un’influenza, ha comunque scelto di partecipare, dimostrando determinazione, caparbietà e grande attaccamento alla manifestazione.

Il Memorial Paolo Marino 2026 ha così saputo coniugare perfettamente competizione e solidarietà, confermandosi non solo come evento sportivo di qualità, ma anche come momento di aggregazione e sensibilizzazione per l’intero territorio. Sul Lungomare di Cannitello, la corsa è diventata ancora una volta simbolo di memoria, impegno e vicinanza concreta a chi affronta ogni giorno sfide difficili.

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