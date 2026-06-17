Melito Porto Salvo, svolta sulla depurazione: arrivano oltre 8 milioni di euro per il sistema fognario

Un finanziamento di oltre 8 milioni di euro per l’efficientamento e il potenziamento del sistema fognario e depurativo. È questa la notizia più rilevante per il Comune di Melito di Porto Salvo, beneficiario di 8.118.969 euro, la somma più cospicua tra i Comuni destinatari delle risorse. Si tratta di un intervento strategico, destinato a incidere sulla qualità dei servizi, sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia del mare. Un’opportunità considerata centrale anche per lo sviluppo della comunità e per il futuro del territorio. “Una notizia straordinaria che segna una delle più importanti opportunità per l’ambiente e per lo sviluppo della nostra comunità” afferma il Comune in una nota entusiastica.

Il finanziamento rientra nel piano complessivo illustrato oggi a Catanzaro, presso la sede della Regione Calabria. Il progetto guarda al futuro dei territori e alla sostenibilità delle comunità, puntando su reti e impianti capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini. “Al Comune di Melito di Porto Salvo è stato concesso un finanziamento di oltre 8 milioni di euro (8.118.969 €, il finanziamento più cospicuo tra i Comuni beneficiari) destinato all’efficientamento e al potenziamento del sistema fognario e depurativo. Un intervento strategico che contribuirà a migliorare la qualità dei servizi, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del nostro mare. Oggi, presso la sede della Regione Calabria a Catanzaro, è stato illustrato il piano complessivo all’interno del quale rientra questo importante finanziamento. Un progetto ambizioso che guarda al futuro dei territori e alla sostenibilità delle nostre comunità”.

L’Amministrazione Comunale ha espresso gratitudine alla Regione Calabria per il sostegno a interventi ritenuti fondamentali per il territorio, con un ringraziamento particolare al presidente Roberto Occhiuto e all’assessore all’Ambiente Antonio Montuoro. “L’Amministrazione Comunale esprime sincera gratitudine alla Regione Calabria e, in particolare, al Presidente Roberto Occhiuto e all’Assessore all’Ambiente Antonio Montuoro per l’attenzione dimostrata e per aver sostenuto interventi fondamentali per il nostro territorio. Investire nelle reti fognarie e nella depurazione significa investire nella salute, nell’ambiente, nel turismo e nella qualità della vita dei cittadini. Melito guarda avanti con fiducia. Perché il futuro non si attende: si costruisce, un cantiere alla volta. Continuiamo a lavorare per una città sempre più moderna, sostenibile e competitiva”.