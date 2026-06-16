Melito Porto Salvo, grande partecipazione per la Giornata dello Sport e il pranzo solidale per gli over 70

Una giornata di partecipazione, entusiasmo e condivisione ha animato Melito di Porto Salvo in occasione della Giornata dello Sport e del Pranzo Solidale dedicato agli over 70. Bambini, ragazzi, famiglie, associazioni e società sportive hanno riempito gli spazi cittadini di energia positiva, trasformando lo sport in un autentico strumento di incontro, inclusione e crescita sociale. Lo sport insegna il rispetto delle regole, il valore dell’impegno, il gioco di squadra e la capacità di superare le difficoltà. La solidarietà ricorda invece quanto sia importante tendere una mano a chi ha bisogno, costruendo una comunità più unita e attenta agli altri, soprattutto alle fasce deboli e agli anziani.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento al CONI, a tutte le associazioni sportive, alle associazioni di promozione sociale, ai volontari, agli organizzatori, agli operatori e ai cittadini che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative, regalando alla città una giornata ricca di sorrisi, emozioni e valori autentici. Melito dimostra ancora una volta di saper essere una comunità viva, accogliente e generosa, capace di mettere al centro le persone bisognose e di investire sulle nuove generazioni. “Lo sport unisce, la solidarietà rafforza. Insieme costruiamo una Melito sempre più inclusiva, sana e partecipata”. Il Giro d’Italia Next Gen e l’intervento di don Giovanni Zampaglione Nel corso della giornata va menzionato anche il passaggio, seppure dalla SS106, del Giro d’Italia Next Gen, gara ciclistica di rilevanza nazionale che ha interessato il territorio metropolitano. Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico e direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, nel suo intervento ha fatto un plauso al sindaco di Melito Tito Nastasi e a tutta l’Amministrazione per “la bellissima giornata e l’ottima partecipazione che ha coinvolto tutti gli sport. Lo sport – ha affermato don Giovanni Zampaglione – è un potentissimo strumento di inclusione sociale, crescita personale ed educazione. In un mondo chiuso nel virtuale, Papa Leone ci ricorda che lo sport insegna a perdere senza vergogna, vincere senza arroganza e a camminare insieme”. La Giornata Nazionale dello Sport a Melito Porto Salvo è stata interamente ripresa dalle telecamere di Capo Sud Channel.