Melissa (Crotone) si conferma Bandiera Verde per l’11° anno di fila e rafforza il modello di turismo sostenibile e inclusivo

Melissa conferma anche quest’anno la Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri alle località con spiagge a misura di bambini e famiglie. Un risultato che consolida il profilo del Comune come destinazione ecosostenibile e inclusiva, accanto alla Bandiera Blu e alla Bandiera Lilla. A renderlo noto sono il sindaco Luca Mauro e il presidente del Consiglio comunale Cataldo Maltese, che sottolineano il valore del riconoscimento nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per costruire un modello turistico fondato su ambiente, accessibilità, servizi, accoglienza e qualità della vita per residenti e ospiti.

“Bandiera Blu, Bandiera Lilla e, anche quest’anno, Bandiera Verde. Melissa consolida il proprio profilo di destinazione ecosostenibile e inclusiva, confermandosi dal 2015 tra i comuni italiani premiati dai pediatri per la qualità delle proprie spiagge a misura di bambini e famiglie. Un riconoscimento che si aggiunge al percorso avviato dall’Amministrazione comunale guidata, impegnata a costruire un modello turistico fondato su ambiente, accessibilità, servizi, accoglienza e qualità della vita per residenti e ospiti”.

È quanto fanno sapere il Sindaco Luca Mauro ed il Presidente del Consiglio comunale Cataldo Maltese, ricordando che “la cerimonia di consegna del vessillo, assegnato dall’Associazione dei Pediatri presieduta da Italo Farnetani, si terrà il prossimo 11 luglio a Termoli. Un ulteriore tassello di una strategia – precisano – che non guarda soltanto alla promozione estiva, ma alla reputazione complessiva di un territorio capace di dimostrare attenzione concreta verso l’accessibilità e il turismo inclusivo per le persone con disabilità motorie”.

“Ci connotiamo sempre più come luogo – aggiungono il Primo cittadino e l’Amministratore comunale – adatto ad una fruizione del mare sicura, semplice e sostenibile. La Bandiera Verde, infatti, è un riconoscimento che dialoga con gli altri risultati già ottenuti dal Comune e che rafforza l’immagine di una destinazione capace di parlare a pubblici diversi: famiglie, turisti, bambini, persone con esigenze specifiche, visitatori attenti alla qualità ambientale e alla vivibilità dei luoghi”.

“È in questa direzione che l’Amministrazione Mauro continua a lavorare ogni anno, con l’obiettivo di rendere Melissa sempre più riconoscibile sul mercato turistico regionale. La sostenibilità, in questa visione, rimane un criterio amministrativo distintivo e imprescindibile che si traduce in cura degli spazi pubblici, attenzione alla pulizia, servizi accessibili, iniziative per i più piccoli, spettacoli serali, qualità dell’accoglienza e capacità di far vivere il territorio oltre la semplice balneazione”.

“Il valore del riconoscimento dei medici pediatri – sottolineano ancora – si rafforza anche alla luce della Bandiera Lilla, che colloca Melissa come l’unico comune calabrese, insieme a Rocca Imperiale, capace di distinguersi per sensibilità e impegno sui temi dell’accessibilità. Rendere un territorio più inclusivo significa ampliare il diritto alla vacanza, migliorare i servizi per tutti e trasformare l’accoglienza in una responsabilità pubblica”.

“La nuova stagione balneare si apre anche con gli interventi di pulizia delle spiagge, avviati in questi giorni, nell’ambito delle attività programmate dall’Ente per preparare il territorio all’accoglienza estiva. Un lavoro che accompagna l’organizzazione delle iniziative ludiche, culturali e degli spettacoli serali dedicati in particolare ai bambini e alle famiglie, confermando l’attenzione del Comune verso un turismo esperienziale, ordinato e partecipato. Il mare resta una risorsa identitaria e strategica. Ma perché diventi davvero valore turistico ed economico – ricordano ancora – deve essere governato con continuità, qualità dei servizi e cura quotidiana. È questa la linea che l’Amministrazione comunale intende rafforzare per fare dell’ecosostenibilità – concludono Mauro e Maltese – la bussola delle scelte pubbliche e della qualità della vita il primo indicatore della crescita del territorio”.