Melicucco, otto tirocinanti di inclusione sociale assunti a tempo indeterminato

Dal 1° luglio, otto tirocinanti appartenenti al bacino storico dei T.I.S., Tirocini di Inclusione Sociale, diventeranno dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Melicucco. A darne notizia è la stessa amministrazione comunale, che parla di un passaggio destinato a chiudere una lunga fase di precarietà e a riconoscere il contributo dato dai lavoratori alla crescita dell’ente. “Dal 1° luglio, otto tirocinanti appartenenti al bacino storico dei T.I.S. (Tirocini di Inclusione Sociale) diventeranno dipendenti a tempo indeterminato, ponendo fine a una lunga stagione di precarietà e riconoscendo il valore di lavoratori che, con impegno e professionalità, hanno contribuito alla crescita del nostro Ente”. Ad annunciarlo in una nota è lo stesso Comune di Melicucco.

“Questo risultato si inserisce in un percorso concreto di rafforzamento della macchina amministrativa, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale. Negli ultimi anni sono stati assunti un istruttore amministrativo, un istruttore tecnico e due agenti di Polizia Locale, oltre all’incremento a 36 ore settimanali dei lavoratori LSU/LPU, facendo di Melicucco uno dei pochi Comuni ad aver raggiunto questo importante obiettivo. Dopo anni di difficoltà, la pianta organica del Comune è ormai quasi al completo, garantendo risorse umane fondamentali per offrire servizi sempre più efficienti, tempestivi e vicini ai cittadini.

Il percorso prosegue: a breve sarà espletato anche il concorso per operaio specializzato, completando definitivamente il potenziamento dell’organico comunale. Questo risultato rappresenta un segnale concreto nella lotta al precariato e nella valorizzazione delle professionalità, confermando l’impegno dell’Amministrazione per un Comune sempre più efficiente, moderno e vicino alla comunità. Ai nuovi dipendenti rivolgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che continueranno a servire Melicucco con responsabilità, dedizione e spirito di servizio. Congratulazioni e buon lavoro a tutti!”.