Melicucco, cerimonia di saluto al Comandante della locale stazione dei carabinieri Maresciallo Marco Spada

Il sindaco Francesco Nicolaci ha omaggiato il Maresciallo Spada con una arga di riconoscimento quale testimonianza della stima e della riconoscenza maturate per il servizio svolto a favore della comunità melicucchese

  • Cerimonia saluto Maresciallo Marco Spada Melicucco
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Dopo quattro anni alla guida della Stazione dei Carabinieri di Melicucco, il Maresciallo Marco Spada lascia il comando per assumere un nuovo e prestigioso incarico nella Capitale. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Francesco Nicolaci, ha voluto esprimere ufficialmente il proprio apprezzamento al Comandante uscente, consegnandogli una targa di riconoscimento quale testimonianza della stima e della riconoscenza maturate per il servizio svolto a favore della comunità melicucchese.

La pergamena reca la seguente dedica: “Al Maresciallo Marco Spada, Comandante della Stazione dei Carabinieri, in segno di profonda riconoscenza per il prezioso lavoro svolto, la professionalità e l’alto valore umano con cui ha operato al servizio della nostra Comunità. Con viva stima e sincera gratitudine, formuliamo i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico“.

Nel corso del suo mandato, il Maresciallo Spada ha rappresentato un punto di riferimento autorevole per il territorio, distinguendosi per competenza, disponibilità e costante vicinanza ai cittadini e alle istituzioni. Il suo operato ha contribuito a consolidare il rapporto di fiducia tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità locale, lasciando un’impronta significativa e duratura.

Alla cerimonia erano presenti il Capitano della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, Nicola Di Maio, il Maresciallo Giuseppe Cesare e i militari in servizio presso la Stazione di Melicucco, a testimonianza della continuità, della coesione e dello spirito di servizio che contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa ha visto una significativa partecipazione di rappresentanti delle istituzioni scolastiche, ecclesiali, delle associazioni del territorio e di numerosi cittadini, che hanno voluto testimoniare personalmente la propria stima nei confronti del Comandante uscente e il profondo legame costruito con la comunità nel corso degli anni.

A nome dell’intera comunità di Melicucco, l’Amministrazione Comunale rinnova al Maresciallo Marco Spada il più sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e il senso delle istituzioni dimostrati durante il suo servizio, formulando i migliori auspici per il nuovo incarico e per le future sfide professionali che lo attendono.

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